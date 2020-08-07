زيدان: هذا ما قلته لـ فاران بعد خطأيه ضد سيتي

الجمعة، 07 أغسطس 2020 - 23:41

كتب : FilGoal

رافاييل فاران - ريال مدريد

كشف زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد عما قاله لمدافع فريقه رافائيل فاران عقب تسببه في هدفي مانشستر سيتي في المباراة التي جمت بينهما.

وخسر ريال مدريد من سيتي مجددا بهدفين لهدف في ملعب الاتحاد اليوم الجمعة في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا بعد الهزيمة ذهابا بالنتيجة ذاتها.

وقال زيدان لشبكة "بي إن سبورتس" عقب المباراة: "قلت لفاران أن يتحلى بالهدوء وعليه أن يرفع رأسه".

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وواصل "كل اللاعبين قدموا ما لديهم خلال الموسم ولا أبحث عن أي شيء سيئ وقلت هذا لهم بعد اللقاء".

وعن الهزيمة قال: "لا يمكن أن نكون سعداء ولكننا فخورين بما قدمناه حتى الآن وأهنئ مانشستر سيتي فقد لعبوا جيدا وهذا كل شيء".

وأتم زيدان "لا أبحث عن مبررات للهزيمة لقد خسرنا مرتين منهم وفخور بفريقي الذي قدم كل شيء في الملعب، وتحديدا الشوط الثاني كنا أفضل ولكنهم سجلوا هدفا وانتهى كل شيء".

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