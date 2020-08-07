مؤتمر لامبارد: أؤمن بقدرتنا على قلب الطاولة ضد بايرن.. ولن أستخدم نهائي 2012 لحث اللاعبين

الجمعة، 07 أغسطس 2020 - 22:01

كتب : FilGoal

فرانك لامبارد

يؤمن فرانك لامبارد المدير الفني لتشيلسي بقدرة فريقه على قلب الطاولة على منافسه بايرن ميونيخ حينما يلتقيان غدا السبت على الرغم من التأخر الكبير في النتيجة.

ويحل تشيلسي ضيفا على بايرن لملاقاته في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا في ملعب أليانز آرينا عقب الهزيمة في ملعبه بثلاثية دون رد.

وقال لامبارد في المؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم الجمعة: "أؤمن بقدرتنا على قلب الطاولة، إنها مهمة ضخمة ويجب أن نتفهم الموقف الذي نحن فيه".

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وأكد "ستكون مباراة صصعبة ولكننا نؤمن بأن هناك فرصة لدينا للقيام بشيء خاص".

وتابع "يجب أن نتحلى بالثقة وأتوقع أن يلعب فريقي جيدا ضد فريق جيد ويجب أن نخوض اللقاء بالطريقة الصحيحة وألا ندافع بذات الطريقة التي دافعنا بيها في لقاء الذهاب".

وعن أنباء الفريق قال لامبارد: "كريستيان بوليسيتش وسيزار أزبليكويتا وويليان وبيدرو خارج اللقاء ونجولو كانتي وروبن لوفتس تشيك سيعودان لنا".

وبسؤاله هل سيستخدم ذكرى فوز تشيلسي على بايرن في ملعب أليانز آرينا في نهائي البطولة عام 2012 ليحث اللاعبين على الفوز أجاب "لن أقوم بذلك إن استخدمت قصصا من مسيرتي دائما سيشعرون بالملل".

وبرر "سأخبر اللاعبين أن لديهم فرصة وأن يؤمنوا بقدرتهم على قلب الطاولة".

وأتم "ستكون مباراة صعبة جدا جدا أؤمن بقدرة فريقي على اللعب جيدا".

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