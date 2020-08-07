مباشر ليلة الأبطال - سيتي (1) - (0) ريال مدريد.. رحيم بووووووم ماذا تفعل يا فاران

الجمعة، 07 أغسطس 2020 - 20:35

كتب : FilGoal

ريال مدريد - مانشستر سيتي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة للموقعة المنتظرة بين مانشستر سيتي وريال مدريد في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

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** خطا قاتل من فاران لينجح خيسوس في خطف الكرة ووضعها أمام المرمى لـ رحيم والأخير وضعها بسهولة في الشباك.

** ق8 جوووووووووووووووووووووول أول لـ سيتي عن طريق رحيم

** انطلاق المباراة

** بعد قليل انطلاق المباراة

** مانشستر سيتي انتصر على ريال مدريد ذهابا في إسبانيا 2-1

في أوروبا مانشستر سيتي ريال مدريد
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