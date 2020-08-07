تشكيل ليلة الأبطال – هازارد أساسي.. ودي بروين وسترلينج يقودان سيتي

الجمعة، 07 أغسطس 2020 - 19:53

كتب : FilGoal

بيب جوارديولا وزين الدين زيدان

أعلن زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد تشكيل فريقه المستدعى للقاء مانشستر سيتي في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا في ملعب الاتحاد.

وخسر ريال مدريد في ملعبه سانتياجو برنابيو بهدفين لهدف في لقاء الذهاب.

وجاء التشكيل كالتالي:

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في حراسة المرمى: ثيبو كورتوا

في الدفاع: فيرلاند ميندي- رافائيل فاران- إيدير ميليتاو- داني كارفاخال

في الوسط: توني كروس- لوكا مودريتش- كاسيميرو

في الهجوم: إدين هازارد- كريم بنزيمة- رودريجو

أما تشكيل مانشستر سيتي الذي أعلنه بيب جوارديولا جاء كالتالي:

في حراسة المرمى: إيديرسون

في الدفاع: جواو كانسيلو- إيمريك لابورتي- فيرناندينيو- كايل ووكر

في الوسط: كيفن دي بروين- إلكاي جوندوجان- رودريجو

في الهجوم: رحيم سترلينج- جابرييل خيسوس- فيل فودين

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ريال مدريد مانشستر سيتي ليلة الأبطال
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