مؤتمر جاتوزو: ألعب كرة مختلفة عما اعتدت عليها وأنا لاعب.. علينا تسلق إيفرست ضد برشلونة

الجمعة، 07 أغسطس 2020 - 19:48

كتب : أحمد شاكر ومحرر FilGoal

جاتوزو

قال جينارو جاتوزو المدير الفني لناوبولي إنه يحاول لعب كرة قدم بأسلوب مختلف عما اعتاد عليه حينما كان لاعبا في صفوف ميلان.

ويحل نابولي غدا السبت ضيفا على برشلونة لملاقاته في ملعب كامب نو في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا عقب التعادل الإيجابي ذهابا في إيطاليا بهدف لمثله.

وقال جاتوزو في المؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم الجمعة: "نحن مدركون لمدى جودة برشلونة نحتاج لأداء ضخم إن اردنا الخروج بنتيجة إيجابية".

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وتابع "لدي فكرة جيدة عن نوعية كرة القدم التي أريد أن أقدمها، لقد حققت النجاح كلاعب بطريقة لعب مختلفة عن الطريقة التي أود لعبها الآن".

وأضاف "عندما تكون معتادا على الفوز فأنت تريد المواصلة، علينا تسلق جبل إيفرست غدا، برشلونة لديه العديد من اللاعبين الشباب المميزين ومن الممتع مشاهدتهم".

وتابع المدرب الإيطالي "تلك المباريات هامة للاعبين الصغار في فريقي يجب ألا نشعر بالخوف وأن نخوض المباراة ونشكل صعوبة على برشلونة".

وأردف "عندما تلعب تلك النوعية من المباريات يجب أن تتذكر طفولتك وعلى لاعبي فريقي تذكر من أين جاءوا".

وأتم جاتوزو "في المباراة الأولى هاجمناهم عندما استحوذوا على الكرة ويجب أن نكون أذكياء حينما نمتلك الكرة أو عندما لا تكون في حوذتنا".

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