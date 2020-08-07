ماذا يحدث في باريس؟ إصابة توماس توخيل

الجمعة، 07 أغسطس 2020 - 19:40

كتب : FilGoal

توماس توخيل - باريس سان جيرمان - بوروسيا دورتموند - دوري أبطال أوروبا

ماذا يحدث في باريس سان جيرمان؟

أعلن نادي باريس سان جيرمان إصابة توماس توخيل المدير الفني أثناء التدريبات.

الألماني تعرض للإصابة بالتواء في الكاحل الأيسر مع كسر في مشط القدم الخامس.

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إصابة جديدة تضاف لقائمة طويلة من إصابات الفريق الباريسي قبل مواجهة أتالانتا في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ولم يحدد النادي الباريسي إمكانية تواجد توخيل على رأس الإدارة الفنية للمباراة.

الفريق يعاني من عدم تأكد مشاركة 3 عناصر أساسية أمام الفريق الإيطالي وهم كيليان مبابي وماركو فيراتي وليفان كورزاوا.

ويأمل النادي الفرنسي في إمكانية تواجد مبابي على مقاعد البدلاء بعد تعرضه لإصابة قوية في الكاحل.

فيما تحوم الشكوك حول مشاركة فيراتي بعد إصابته في التدريبات بالساق اليمنى.

بينما يغيب كورزاوا عن صفوف الفريق الباريسي لمدة أسبوعين وفقا لبيان النادي، ولم تحدد إمكانية مشاركة ثيلو كيرير المصاب بعد.

كما سيغيب الأرجنتيني أنخيل دي ماريا بسبب تراكم البطاقات.

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توماس توخيل باريس سان جيرمان دوري أبطال أوروبا
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