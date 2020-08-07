مرتضى: توجد خصومة مع الجنايني بحكم المنطق.. وأثق في إلغاء عقوبة القمة على الزمالك

الجمعة، 07 أغسطس 2020 - 19:35

كتب : إبراهيم رمضان

مرتضى منصور - الزمالك - مازيمبي

يرى مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بأن المنطق يشير لوجود خصومة بينه وبين عمرو الجنايني رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة، مؤكدا ثقته في رفع عقوبات القمة على فريقه.

وقال مرتضى منصور في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده داخل الزمالك اليوم الجمعة: "عمرو الجنايني جاء بالتعيين في مجلس إدارة نادي الزمالك سابقا بسبب صداقته مع ممدوح عباس".

وأضاف "أول قرار لمجلس ممدوح عباس والجنايني كان شطب عضويتي، بالتالي فالمنطق حاليا يقول إن هناك خصومة بيني وبين الجنايني".

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رئيس الزمالك أكمل "عمرو الجنايني أكد أنه لن يتم تأجيل أي مباراة/ ولكن مباراة الزمالك والأهلي تم تأجيلها أكثر من مرة، كما أن الجنانيي أوضح أن مباراة السوبر المصري شهدت مهزلة وأن اللاعبين اشتبكوا مع بعضهم البعض، لكن وزير الشباب والرياضة طلب منه خوض مباراة القمة بالدوري فأكد له أنه سيلعب بالناشئين منعا لوجود اشتباكات في الملعب".

وأتم "على مسئوليتي، سيتم إلغاء عقوبة مباراة القمة على الزمالك لأن في المحكمة يعلمون جيدا القوانين".

اتحاد الكرة كان قد اعتبر الزمالك خاسرا أمام الأهلي بثلاثة أهداف مقابل لا شيء بسبب عدم قدومه للقاء، فيما خصم من الفريق الأبيض ثلاثة نقاط إضافية.

ويستعد الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندري يوم الإثنين المقبل، ضمن مباريات الجولة الـ18 من الدوري المصري.

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