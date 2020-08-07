مرتضى يحدد موعد افتتاح المسجد الجديد وصالتي جودو وجيم.. ويعتذر للشعب العراقي

حدد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، يومي الجمعة والسبت المقبلين، موعدا لافتتاح مسجد محمد مشالي الملقب بـ "طبيب الغلابة"، بجانب صالتي جودو وجيمانيزيوم جديدتين.

وقال مرتضى منصور خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الجمعة داخل مقر النادي "سيتم افتتاح مسجد محمد مشالي "طبيب الغلابة" بشكل شعبي ورسمي يومي الجمعة و السبت، وكذلك صالتا الجودو وصالة الجيمانزيوم التي تعد على أعلى مستوى".

وأضاف "سيتم أيضا إعادة تجديد ملاعب الناشئين وافتتاح مطاعم اللاعبين والأعضاء، وكذلك سيتم افتتاح ١٠ مشروعات جديدة بالنادي".

رئيس الزمالك أشار "هذه المشروعات تم العمل بها خلال هذا العام فقط ، لكن هناك العديد من المشروعات التي قام بها مجلس الإدارة بها خلال السنوات الماضية".

وانتقل مرتضى منصور لتوجيه رسالة للشعب العراقي، قائلا "أنا أكثر شخص في مصر يحب شعب وبلد العراق فهو شعب محترم وأحييه من داخل نادي الزمالك".

وأتم "أعتذر لحكومة وشعب العراق إذا حدث سوء فهم بسبب مقولتي عن خوفي على الزمالك من أن يحدث له مثل العراق. فكل الاحترام والتقدير للعراقيين جميعا وهذا التشبيه كان خوفا على النادي مثلما كنا نخاف على العراق".

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