من أجل اللعب في أوروبا.. باراناينسي يفسخ عقد أدريانو كوريا

أعلن نادي أتلتيكو باراناينسي البرازيلي فسخ تعاقده مع الظهير الأيمن أدريانو كوريا اليوم الجمعة.

أدريانو النادي : بشكتاش

قرار فسخ التعاقد وفقا لبيان النادي جاء بالتراضي بين اللاعب والنادي.

ويمتلك أدريانو عرضا لاستكمال مسيرته في أوروبا حسبما جاء في البيان ولم يفصح عنه بعد لوسائل الإعلام.

O Athletico e o lateral Adriano rescindiram contrato nesta sexta-feira. A decisão foi tomada em comum acordo, após conversas entre o clube e o jogador. O lateral tem proposta e seguirá sua carreira na Europa. 👉 https://t.co/sMZlcj1sE4 pic.twitter.com/WoRGCDKxVB — Athletico Paranaense (@AthleticoPR) August 7, 2020

وانضم أدريانو البالغ 35 عاما لصفوف الفريق في صيف 2019 وشارك في 18 مباراة وسجل هدفا وحيدا.

في أوروبا ارتدى أدريانو قمصان إشبيلية وبرشلونة وبيشكتاش في الفترة بين 2005 وحتى 2019 توج خلالها بـ 23 لقبا.

رحيل البرازيلي المخضرم يأتي ليلة افتتاح الدوري البرازيلي إذ سيلتقي أتليتكو مع فورتاليزا في الجولة الأولى من موسم 2020.

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