المدير الرياضي لـ فالنسيا يكشف: رونالدو كان سينضم لنا في 2006 وحصلنا على موافقته

الجمعة، 07 أغسطس 2020 - 18:53

كتب : FilGoal

رونالدو - يوفنتوس - أتالانتا

كشف أميديو كاربوني المدير الرياضي السابق لفالنسيا أن كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس كان قاب قوسين أو أدنى من الانضمام لصفوف الخفافيش في عام 2006.

جاء ذلك بعد عدم شعور اللاعب البرتغالي بمساندة ناديه له بشكل جيد عقب تسببه في طرد واين روني في لقاء منتخبي البرتغال وإنجلترا من ربع نهائي كأس العالم الذي أقيم في ألمانيا في ذلك الوقت.

وقال رونالدو في ذلك الوقت: "أعتقد أنني سأرحل عن مانشستر، الظروف ليست مناسبة لمواصلة اللعب هنا وفي خلال يومين أو ثلاثة سأقرر أين سألعب".

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وتابع "لقد قلت دائما إنني أريد اللعب في إسبانيا ولم يساندني أحد في مانشستر رغم عدم تسببي بأذى لأي شخص".

وتحدث كاربوني المدير الرياضي السابق لفالنسيا عن الواقعة لصحيفة "Il Posticipo" الإسبانية قائلا: "فالنسيا كانت أكثر المدن استفادة من الازدهار الاقتصادي والاجتماعي والرياضي".

وواصل "أوجدنا الموارد المالية اللازمة لتتم الصفقة ورتبنا كل شيء مع شركة نايكي وكوكا كولا رعاة اللاعب".

وأكمل "رونالدو في ذلك الوقت كان يجني 10 ملايين يورو صافي سنويا وكان ذلك الكثير من المال لفالنسيا".

وأردف "توصلنا لاتفاق مع رونالدو بعد حدوث أزمات معه في مانشستر وحصلت على موافقته للانتقال إلينا".

وأتم كاربوني "لدي العقود التي وقع عليها وكيله خورخي مينديز لم يكن هناك أي تواصل مفقود بيني وبين رونادو ووكيله ومع ذلك الصفقة لم تتم".

وبعد ثلاثة أعوام انتقل رونالدو في النهاية إلى إسبانيا لكن عن طريق ريال مدريد مقابل 94 مليون يورو ليصبح أغلى لاعب في التاريخ في ذلك الوقت.

رونالدو فالنسيا
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