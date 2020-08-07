تمهيدا لرحيل تيري؟ أستون فيلا يعين شيكسبير مساعدا لـ سميث

أعلن نادي أستون فيلا الإنجليزي تعيين كريج شيكسيبر مدربا مساعدا لـ دين سميث ضمن الطاقم الفني للفريق.

أستون فيلا ضمن التواجد ضمن كبار الدوري الإنجليزي على حساب واتفورد وبورنموث في الجولة الأخيرة من الموسم المنصرم.

انضمام كريج قد يفتح الباب لبدء مسيرة تدريبية للإنجليزي جون تيري والذي ارتبط اسمه وفقا لصحيفة "ميرور" الإنجليزي بتدريب بورنموث في الدرجة الأولى بعد رحيل إيدي هاو من تدريب الفريق عقب الهبوط.

وسبق لـ شيكسيبر أن عمل مساعدا لإيطالي كلاوديو رانييري في ليستر سيتي عندما حققوا لقب الدوري الإنجليزي موسم 2015-16.

ويمتلك خبرة تمتد لـ 20 عاما في الدوري الإنجليزي والدرجة الأولى "شامبيونشيب" وأكثر من 500 مباراة.

كما عمل مساعدا لسام آلارديس في تدريب منتخب إنجلترا.

وعلق دين سميث المدير الفني لـ أستون فيلا عن تعيين كريج مساعدا له: "أنا في انتظار الإضافة التي سيقدمها بخبرته في الدوري الإنجليزي للطاقم الفني ومن المؤكد أنه يمتلك وفرة من المعلومات".

وأتم "هو مدرب يتمتع بخبرة كبيرة وسيضيف بعدا آخر لفريقنا. لقد عرفت كريج لسنوات عديدة منذ أيام اللعب في والسال، وأتطلع حقا للعمل معه".

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