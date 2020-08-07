في ثاني أيام عمل جيسوس.. بنفيكا يضم صفقتين والصحافة تربطه بهداف كوبا أمريكا

في أول تصريحاته الرسمية عقب التوقيع لبنفيكا على عقد لمدة موسمين، صرح جورج جيسوس "جئت لتحقيق الفوز، ولتوحيد أمة بنفيكا".

وفي ثاني أيامه كمدرب، أعلن بنفيكا ضم أولى صفقات الفريق الصيفية، فيما وصل اللاعب الثاني للخضوع للكشف الطبي، وربطت الصحافة بين الفريق ونجم منتخب البرازيل.

أعلن نادي بنفيكا ضم بيدرو فيكتور دا سيلفا "بيدرينيو" لاعب الوسط الهجومي لفريق كورينثيانز البرازيلي.

صاحب الـ22 عاما وقع على عقد انتقاله لبنفيكا حتى عام 2025، ليكون أول صفقات بنفيكا بعد عودة جورج جيسوس لقيادة الفريق.

اللاعب البرازيلي الصاعد صرح لقناة بنفيكا الرسمية عقب التوقيع "كان حلما وأصبح حقيقة. كنت قلقا في الفترة الأخيرة لرغبتي في التواجد هنا".

وأضاف "أحب سياسة بنفيكا، وأتابع الفريق منذ وجودي في البرازيل. كنت دائما أحلم بالتواجد في أوروبا، وفي اللعب لفريق كبير بحجم بنفيكا".

اللاعب البرازيلي أتبع "أريد العمل أكثر وأكثر لأكتب قصة نجاحي هنا. أتطلع للعمل مع جورج جيسوس، فكل البرازيليين على درابة بما قدمه رفقة فلامينجو".

وأتم "أتطلع للنجاح في بنفيكا والفوز بأكبر قدر ممكن من البطولات. أندية مثل بنفيكا لا ترضى سوى بالانتصارات، وهذا ما أصبو له خلال فترتي هنا".

من جهة أخرى، وصل جيلبيرتو مورايش ظهير أيمن فلومينينسي إلى لشبونة بالفعل، ويٌجري حاليا الكشف الطبي تمهيدا للتوقيع لبنفيكا بشكل رسمي، وليكون ثاني صفقات العملاق البرتغالي.

صفقات بنفيكا لم تتوقف هنا، وحسب صحيفة "ريكورد" البرتغالية، فإن النادي أتم اتفاقه بالفعل مع إيفرتون كيبولينيا نجم فريق جريميو للانضمام للفريق.

إيفرتون (24 عاما) كان نجم المنتخب البرازيلي في بطولة كوبا أمريكا 2019 والتي ظفر بها راقصو السامبا، إذ حصد جائزة هداف البطولة برصيد ثلاثة أهداف.

ريكورد تقول بأن اللاعب سيصل إلى لشبونة خلال الساعات القليلة المقبلة، وذلك للانضمام إلى بنفيكا رسميا.

ويبدأ بنفيكا فترة الإعداد للموسم الجديد خلال نهاية الأسبوع الجاري رٌفقة جورج جيسوس.

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