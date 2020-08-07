والد ديفيد سيلفا: يمكنه اللعب في إيطاليا حتى سن الـ40

الجمعة، 07 أغسطس 2020 - 16:46

كتب : FilGoal

ديفيد سيلفا

قال فيرناندو سيلفا، والد ديفيد لاعب وسط مانشستر سيتي إن ابنه يمكنه اللعب في الدوري الإيطالي حتى يبلغ عامه الـ40، وذلك في تصريحات للبرنامج الإذاعي الإسباني "إل ترانسيستور".

وصرح فيرناندو سيلفا: "ديفيد كان يخبرني لسنوات أنه يرغب في اللعب لمانشستر سيتي لمدة 10 أعوام، ثم يرحل".

وأضاف "أخبرته ذات يوم، إن كانوا سيعرضون عليك التجديد لعام واحد لما لا تقبل به؟ وقال لي هل تقبل به حينها؟".

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وواصل "يمكنني أن أؤكد أنه يحب الدوري الإيطالي وسيستمتع كثيرا باللعب هناك".

وأكمل "أخبرني أنه يمكنه اللعب حتى يبلغ عامه الـ40 هناك".

ويستعد سيلفا لخوض مباراة إياب ثمن النهائي في دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد يوم الجمعة.

ويبلغ دافيد سيلفا من العمر 34 عاما وكان قد انتقل إلى مانشستر سيتي من فالنسيا في صيف 2010.

ولم يسبق لسيلفا خوض منافسات الدوري الإيطالي إذ لعب في إسبانيا وإنجلترا فقط.

وخاض سيلفا هذا الموسم 38 مباراة ونجح في تسجيل ستة أهداف وصنع 11 آخرين.

وكانت صحيفة "كوريري ديلو سبورت" الإيطالية قد قالت في وقت سابق إن سيلفا في طريقه للانضمام إلى لاتسيو.

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