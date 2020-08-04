انتهى نهائي الملحق – برينتفورد (1) - (2) فولام.. غرب لندن يكتسي باللون الأبيض

الثلاثاء، 04 أغسطس 2020 - 20:34

كتب : FilGoal

برينتفورد ضد فولام

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لنهائي ملحق التصفيات المؤهلة للدوري الإنجليزي والذي يقام على ملعب ويمبلي بين برينتفورد وفولام.

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نهاية المباراة بفوز فولام بهدفين لهدف.

ق120+2: جووووووووول برينتفورد يقلص النتيجة بهدف برأسية عن طريق هنريك دالسجارد.

ق118: جووووووووووول ثااااان لفولام بتسديدة من جو بريان من داخل منطقة الجزاء ليقتل برينتفورد.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الإضافي الأول بتقدم فولام بهدف دون رد.

ق105: جووووووووول جو بريان يخادع حارس برينتفورد ويستغل خروجه من مرماه ويسدد الكرة من ركلة حرة مباشرة في الشباك ليعلن عن الهدف الأول لفولام.

انطلاق الشوط الإضافي الأول.

نهاية الشوط الثاني والوقت الأصلي للقاء بالتعادل السلبي بدون أهداف واللجوء للأشواط الإضافية.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.

انطلاق المباراة.

برينتفورد فولام
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