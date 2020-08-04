دون راموس.. نتائج كارثية لـ ريال مدريد في أوروبا

يعمل ريال مدريد على تحقيق المهمة المستحيلة، بالتأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

سيرخيو راموس النادي : ريال مدريد

ريال مدريد يحل ضيفا على مانشستر سيتي في ملعب الاتحاد مساء الجمعة، وهدفه الفوز بهدفين دون رد.

المهمة تعقدت بعد الخسارة ذهابا في سانتياجو برنابيو بهدفين مقابل هدف واحد، مما يحتم على الفريق قلب تأخره في مانشستر.

لكن تعويض النتيجة لن يكون التحدي الوحيد الذي يواجه ريال مدريد؛ وإنما الفوز دون القائد سيرخيو راموس الموقوف لتلقيه بطاقة حمراء ذهابًا.

طالع تاريخ ريال مدريد الكارثي في أوروبا دون سيرخيو راموس من هــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــا