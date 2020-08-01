سكاي: ديدا مدربا لحراس ميلان بداية من الموسم المقبل

يستعد نادي ميلان لترقية نيلسون ديدا حارسه السابق ومدرب بريمافيرا لكي يصبح مدرب حراس المرمى في الفريق الأول. وذلك وفقا لتقرير نشرته شبكة "سكاي سبورتس" في نسختها الإيطالية.

وقال التقرير إن ديدا سيصبح مدربا لحراس مرمى ميلان بداية من الموسم المقبل، وسيحل محل لويجي تورتشي الذي تولى المهمة مع ماركو جيامباولو واستمر رغم رحيله المدرب عن منصبه.

جيامباولو تولى تدريب ميلان في يوليو 2019 ورحل عن منصبه في أكتوبر 2019 بعدما خاض الفريق 7 مواجهات فاز في 3 وخسر 4.

ديدا تولى حراسة مرمى ميلان في 2000 واستمر لأكثر من 10 أعوام مع الفريق، توج خلالها بلقب الدوري الإيطالي مرة وكأس إيطاليا مرة ودوري أبطال أوروبا مرتين والسوبر المحلي مرة والسوبر الأوروبي مرتين وكأس العالم للأندية مرة.

الحارس البرازيلي المخضرم انضم للطاقم التقني في بيراميدز المصري خلال شهر أغسطس 2018 كمدرب حراس مرمى إضافي لفترة قصيرة.

وفي 2019 انضم ديدا إلى ميلان كمدرب حراس مرمى في قطاع الناشئين بالنادي.