سكاي: ديدا مدربا لحراس ميلان بداية من الموسم المقبل

السبت، 01 أغسطس 2020 - 23:41

كتب : FilGoal

نيلسون ديدا

يستعد نادي ميلان لترقية نيلسون ديدا حارسه السابق ومدرب بريمافيرا لكي يصبح مدرب حراس المرمى في الفريق الأول. وذلك وفقا لتقرير نشرته شبكة "سكاي سبورتس" في نسختها الإيطالية.

وقال التقرير إن ديدا سيصبح مدربا لحراس مرمى ميلان بداية من الموسم المقبل، وسيحل محل لويجي تورتشي الذي تولى المهمة مع ماركو جيامباولو واستمر رغم رحيله المدرب عن منصبه.

جيامباولو تولى تدريب ميلان في يوليو 2019 ورحل عن منصبه في أكتوبر 2019 بعدما خاض الفريق 7 مواجهات فاز في 3 وخسر 4.

أخبار متعلقة
ديدا يتحدث عن كواليس موافقته على تدريب الحراس في بيراميدز.. ورأيه في الشناوي ديدا: وجودي في بيراميدز فرصة كبيرة.. وصلاح حقق نجاحات عديدة بالفيديو - ديدا وأحمد الشناوي في أول تدريب بصفوف بيراميدز

ديدا تولى حراسة مرمى ميلان في 2000 واستمر لأكثر من 10 أعوام مع الفريق، توج خلالها بلقب الدوري الإيطالي مرة وكأس إيطاليا مرة ودوري أبطال أوروبا مرتين والسوبر المحلي مرة والسوبر الأوروبي مرتين وكأس العالم للأندية مرة.

الحارس البرازيلي المخضرم انضم للطاقم التقني في بيراميدز المصري خلال شهر أغسطس 2018 كمدرب حراس مرمى إضافي لفترة قصيرة.

وفي 2019 انضم ديدا إلى ميلان كمدرب حراس مرمى في قطاع الناشئين بالنادي.

في إيطاليا الدوري الإيطالي
نرشح لكم
أخر الأخبار
أقيل بعد 13 مباراة.. والتر زينجا: وقعت على عقد بشرط من المستحيل تحقيقه 4 دقيقة | أوروبا
إنتر: ما الذي ينقصنا عن يوفنتوس؟ عقلية الفوز.. وميسي سيعتزل في برشلونة 25 دقيقة | أوروبا
مارتينيز باكيا: في السابق كنا نحني رؤوسنا عندما نتأخر في النتيجة.. والآن تشاهدون تطورنا 39 دقيقة | أوروبا
جاتوزو وإنزاجي يعلقان على تراشق الألفاظ بينهما وشجار الفريقين 54 دقيقة | أوروبا
إيموبيلي: حجزت مكاني في تاريخ الرياضة.. الأحلام تتحقق 57 دقيقة | أوروبا
جاتوزو: لنأمل ألا تبعد الإصابة إنسيني عن أهم مباراة في الموسم ساعة | أوروبا
جاسبريني: الخسارة من إنتر نداء للاستيقاظ وأفضل استعداد لدوري الأبطال ساعة | أوروبا
بعشرة لاعبين ورأس إفريقي.. بورتو يحصد كأس البرتغال على حساب بنفيكا ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 اسمه في القائمة السوداء.. منع أزارو من اللعب في السعودية مرة أخرى 2 فايلر يتحدث عن مصير صالح مع الأهلي 3 حكاية أسامة فيصل - صاحب "الرأس الذهبية" الذي خطف أنظار مدربه بعد 10 دقائق لأنه "مستقبل الزمالك" 4 كاف يقرر تفاصيل ومواعيد دوري الأبطال.. وفتح التقديم لاستضافة "النهائي المحايد"
قد ينال إعجابك