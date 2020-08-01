انتهت نهائي الكأس - أرسنال (2) - (1) تشيلسي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لموقعة نهائي كأس إنجلترا بين أرسنال وتشيلسي.

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نهاية اللقاء

د.72 بطاقة حمراء لماتيو كوفاسيتش لاعب وسط تشيلسي بعد تدخل قوي ضد تشاكا حصل بسببه على الإنذار الثاني.

د.67 جوووول هجمة مرتدة بقيادة بيليرين يراوغ روديجر ببراعة ليقطعها كريستنسن لتصل الكرة إلى بيبي ويمررها إلى اللاعب غير المراقب أوباميانج الذي يسجل هدفا جميلا للغاية في شباك كابييرو

د.49 توقف اللعب بسبب إصابة بوليسيتش ومشاركة بيدرو بدلا منه

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

د.28 جووووول أوباميانج يسجل التعادل من نقطة الجزاء

د.27 سيزار أزبلكويتا يتدخل على بيير إيميريك أوباميانج في منطقة الجزاء، والحكم أنطوني تايلور يمنح ركلة جزاء، في انتظار التأكد من حكم الفيديو.

د.11 تسديدة قوية للغاية من كريستيان بوليسيتش وتصدي من مارتينيز

د.05 جوووووول هدف رائع للغاية لتشيلسي، تمريرة من بوليسيتش إلى طرف منطقة الجزاء من الجانب الأيسر تصل إلى ماونت الذي مررها إلى جيرو الذي أعادها إلى بوليسيتش داخل منطقة الجزاء وفي مواجهة مباشرة مع مارتينيز ليسجل أول الأهداف.

د.04 تألق الحارس الممتاز إيميليانو مارتينيز حارس أرسنال الذي تصدى لتسديدة قوية من مايسون ماونت.

بداية المباراة

** بعد قليل انطلاق المباراة على ملعب ويمبلي