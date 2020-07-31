انتهت نهائي كأس الرابطة - سان جيرمان (0) 6-5 (0) ليون.. البطولة باريسية

يواجه باريس سان جيرمان نظيره أوليمبيك ليون في نهائي كأس الرابطة الفرنسية على استاد دو فرانس.

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نهاية المباراة بتتويج باريس سان جيرمان

*الركلة السادسة لـ سان جيرمان: سارابيا يسجل

*الركلة السادسة لـ ليون: تراوري يهدر

*الركلة الخامسة لـ سان جيرمان: نيمار يسجل

*الركلة الخامسة لـ ليون: عوار يسجل

*الركلة الرابعة لـ سان جيرمان: هيريرا يسجل

*الركلة الرابعة لـ ليون: مينديش يسجل

*الركلة الثالثة لـ سان جيرمان: باريديس يسجل

*الركلة الثالثة لـ ليون: كاكيريت يسجل

*الركلة الثانية لـ سان جيرمان: فيراتي يسجل

*الركلة الثانية لـ ليون: إكامبي يسجل

*الركلة الأولى لـ سان جيرمان: دي ماريا يسجل

*الركلة الأولى لـ ليون: أندرسين يسجل

بداية ركلات الترجيح

نهاية الوقت الإضافي.. إلى ركلات الجزاء الترجيحية

ق.+122 نيمار يطيح بالركلة الحرة خارج الملعب

ق.120 بطاقة حمراء لـ رافاييل بعد عرقلته لـ نيمار الذي كان في طريقه إلى المرمى

بداية الشوط الإضافي الثاني

نهاية الشوط الإضافي الأول

ق.96 رد سريع جدا بتسديدة تراوري التي تصطدم بـ باريديس وتجانب المرمى بقليل

ق.96 تسديدة مباغتة من دي ماريا ولوبيس يتصدى

بداية الوقت الإضافي

نهاية الوقت الأصلي

ق.87 رأسية خطيرة من نيمار بعد عرضية هيريرا، ولوبيس يتألق ويبعدها ببراعة بالغة

ق.81 فرصة خطيرة لـ ليون بتسديدة كورنيه من ركلة حرة مباشرة، لكن كيلور نافاس يتصدى إلى الركنية

ق.80 دخول كارل توكو إكامبي وبيرتران تراوري بدا من ممفيس ديباي وموسى ديمبيلي

ق.70 خروج كورزاوا ودخول كيرير في التغيير الثالث لـ باريس سان جيرمان

ق.58 خروج إيكاردي وإدريسا جانا، ودخول سارابيا وأندر هيريرا

ق.53 ركلة حرة مباشرةً من نيمار ولوبيس يتصدى

ق.50 تسديدة من ممفيس ديباي تصطدم وتخرج إلى ركلة ركنية

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق.45 دي ماريا ينطلق بخفة خلف دفاعات ليون، لكن تسديدته تذهب ضعيفة في يد لوبيس

ق.43 تسديدة قوية من إدريا جانا يتصدى لها أنتوني لوبيس ببراعة كبيرة

ق.15 حسام عوار يطلق تسديدة يسارية لكنها تمر بجوار القائم

ق.8 نيمار يطلق تسديدة جديدة تمر بقليل بجوار المرمى

ق.5 تسديدة أولى مباغتة من نيمار من مسافة بعيدة، لكن أنتوني لوبيس يتصدى بثبات

بداية المباراة

بداية المباراة بعد نصف ساعة