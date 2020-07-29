انتهت في إيطاليا - كالياري (2) يوفنتوس (0) نهاية المباراة

الأربعاء، 29 يوليه 2020 - 21:20

كتب : FilGoal

يوفنتوس ضد سامبدوريا

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة كالياري ويوفنتوس في الجولة الـ 37 من الدوري الإيطالي.

وحسم يوفنتوس لقب الدوري التاسع على التوالي والسادس والثلاثين في تاريخه من الجولة الماضية.

لمتابعة المباراة لحظة بلحظة من هنــــــــــــــــا.

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نهاية المباراة

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 44 جوووووول ثاني لكالياري.. تصويبة رائعة من جيوفاني سيميوني في مرمى بوفون.

ق. 8 جوووول أول لكالياري. عرضية يقابلها لوكا جاجليانو بلمسة في مرمى بوفون.

بداية المباراة

يوفنتوس كالياري في إيطاليا
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