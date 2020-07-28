انتهت - الأهلي (5)-(2) الجونة
الثلاثاء، 28 يوليه 2020 - 16:47
كتب : FilGoal
في وديته الثانية، يستضيف الأهلي الجونة استعدادا لعودة الدوري واستئناف دوري أبطال إفريقيا.
تعرف على التشكيل وتابع المباراة لحظة بلحظة من هنا
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نهاية المباراة بفوز الأهلي بخماسية مقابل هدفين
ق 90: جووووول أليو بادجي يضيف الخامس من انفراد
ق 82: جوووول الهدف الرابع عن طريق أفشة
ق 68: جوووووول الجونة يقلص الفارق عن طريق أحمد فتحي بالخطأ في مرماه
ق 65: جووووول أول للجونة من ركلة جزاء عن طريق أحمد مجدي
ق 65: ركلة جزاء للجونة بعد لمسة يد على محمد شكري
المرمى: علي لطفي.
الدفاع: أحمد فتحي – رامي ربيعة – أيمن أشرف – محمد شكري.
الوسط: عربي بدر – محمد مجدي "أفشة".
الوسط المهاجم: كهربا – جيرالدو – أحمد الشيخ.
الهجوم: أليو بادجي.
ق 62: 9 تغييرات للأهلي دفعة واحدة ليصبح تشكيل الفريق كالآتي:
ق 51: نزول أيمن أشرف بدلا من ياسر إبراهيم
ق 51: ركلة جزاء للأهلي بعد عرقلة مروان محسن من قبل محمود الجزار
ق 47: خروج ياسر إبراهيم للإصابة
نزول محمد مجدي أفشة وخروج وليد سليمان
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بتقدم الأهلي بثنائية دون رد
ق 40: جوووول ياسر إبراهيم يضيف الثاني بضربة رأسية بعد ركنية نفذها علي معلول
ق 33: هدف ملغي من أحمد ياسر ريان بعد رأسية في شباك محمد الشناوي بداعي التسلل بعد عرضثية من أحمد حمدي
ق 25: كرة مرتدة من دفاع الجونة تصل إلى أحمد ياسر ريان الذي اقترب من مرمى الشناوي ولعب الكرة بضربة رأسية لكن الشناوي أمسك بها
ق 11: ارتباك في دفاع الأهلي وتسديدة خطيرة من ناصر ناصر تمر أعلى عارضة الشناوي
ق 2: جوووووول وليد سليمان يسجل الهدف الأول بعد كرة طويلة أخطأ في إبعداها حارس مرمى الجونة والمدافع ليستغل وليد سليمان الموقف ويخطف الكرة ويضعها في الشباك الخالية
انطلاق المباراة