انتهت - الأهلي (5)-(2) الجونة

الثلاثاء، 28 يوليه 2020 - 16:47

كتب : FilGoal

هدف وليد سليمان في الجونة

في وديته الثانية، يستضيف الأهلي الجونة استعدادا لعودة الدوري واستئناف دوري أبطال إفريقيا.

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نهاية المباراة بفوز الأهلي بخماسية مقابل هدفين

ق 90: جووووول أليو بادجي يضيف الخامس من انفراد

ق 82: جوووول الهدف الرابع عن طريق أفشة

ق 68: جوووووول الجونة يقلص الفارق عن طريق أحمد فتحي بالخطأ في مرماه

ق 65: جووووول أول للجونة من ركلة جزاء عن طريق أحمد مجدي

ق 65: ركلة جزاء للجونة بعد لمسة يد على محمد شكري

المرمى: علي لطفي.

الدفاع: أحمد فتحي – رامي ربيعة – أيمن أشرف – محمد شكري.

الوسط: عربي بدر – محمد مجدي "أفشة".

الوسط المهاجم: كهربا – جيرالدو – أحمد الشيخ.

الهجوم: أليو بادجي.

ق 62: 9 تغييرات للأهلي دفعة واحدة ليصبح تشكيل الفريق كالآتي:

ق 51: نزول أيمن أشرف بدلا من ياسر إبراهيم

ق 51: ركلة جزاء للأهلي بعد عرقلة مروان محسن من قبل محمود الجزار

ق 47: خروج ياسر إبراهيم للإصابة

نزول محمد مجدي أفشة وخروج وليد سليمان

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم الأهلي بثنائية دون رد

ق 40: جوووول ياسر إبراهيم يضيف الثاني بضربة رأسية بعد ركنية نفذها علي معلول

ق 33: هدف ملغي من أحمد ياسر ريان بعد رأسية في شباك محمد الشناوي بداعي التسلل بعد عرضثية من أحمد حمدي

ق 25: كرة مرتدة من دفاع الجونة تصل إلى أحمد ياسر ريان الذي اقترب من مرمى الشناوي ولعب الكرة بضربة رأسية لكن الشناوي أمسك بها

ق 11: ارتباك في دفاع الأهلي وتسديدة خطيرة من ناصر ناصر تمر أعلى عارضة الشناوي

ق 2: جوووووول وليد سليمان يسجل الهدف الأول بعد كرة طويلة أخطأ في إبعداها حارس مرمى الجونة والمدافع ليستغل وليد سليمان الموقف ويخطف الكرة ويضعها في الشباك الخالية

انطلاق المباراة

الأهلي الجونة
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