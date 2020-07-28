انتهت مباراة ودية - الزمالك (2) - (1) طنطا.. انتصار الفريق الأبيض

يخوض الزمالك ودية جديدة اليوم الثلاثاء ضد طنطا، وهي الودية الرابعة للزمالك استعدادا للدوري بعد فوزه بنتيجة 5-1 على سموحة و4-صفر على وادي دجلة والخسارة أمام بيراميدز بهدف.

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نهاية المباراة بانتصار الزمالك بهدفين لهدف.

ق82: جووووول مصطفى فتحي يسجل الهدف الثاني مستغلا مدافع طنطا محمد حسام في عدم قدرته على تسلم الكرة.

ق80: تبديل جديد لطنطا بمشاركة هاني رشدي وخروج جدو.

ق71: تبديل لطنطا بمشاركة وليد عادل بدلا من أحمد الشناوي.

ق70: جووووول محمد العشري يدرك التعادل لطنطا برأسية من ركلة حرة.

ق61: جووووول حسام أشرف يسجل الهدف الأول للزمالك برأسية بعد تمريرة طولية من مصطفى فتحي من ركلة حرة.

8 تبديلات في الزمالك بين شوطي المباراة جاءت بمشاركة كل من كابونجو كاسونجو وسيف فاروق جعفر وحسام أشرف ومصطفى فتحي وياسين مرعي ومحمد حسام "بيسو" وأحمد عيد وحاتم محمد بدلا من عمر السعيد وشيكابالا ومحمد عنتر وكريم بامبو ومحمد حسن وإمام عاشور ومحمد عبد السلام وعبد الله جمعة.

فيما استمر في الملعب محمد عبد الغني وجنش وحسام عبد المجيد.

وأجرى طنطا 10 تبديلات عدا حارس المرمى محمد فتحي استمر في الملعب واشترك كل من محمد العشري ومحمد حسام ومحمد الشاذلي وإيهاب سمير وحسام غالي وأحمد الشناوي ومصطفى أمين وعبد الرحمن الدح ومحمد ناجي جدو ومحمد ماجد "أونش".

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ق39: ركلة ركنية للزمالك وارتباك في منطقة جزاء طنطا وسقوط محمود فرج "كابونجا" ومحمد فتحي وتدخل الجهاز الفني للعلاج.

ق35: تسديدة قوية من محمد عنتر تمر أعلى مرمى طنطا بقليل.

ق17: محمد فتحي حارس طنطا يحول تسديدة إمام عاشور لركلة ركنية.

ق16: جنش ينقذ الزمالك من فرصة هدف لطنطا بعد تسديدة قوية.

ق15: عرضية من الناحية اليسرى من كريم بامبو إلى عمر السعيد الذي حاول تسديدها بخلفية مزدوجة لكنها غير ناجحة.

ق10: هدوء في أحداث المباراة وسط اعتماد طنطا على المرتدات السريعة لاختراق دفاع الزمالك.

ق3: هجمة مرتدة من طنطا وتنتهي بتسديدة من أيفيري تمر بجوار مرمى جنش بقليل.

انطلاق المباراة.