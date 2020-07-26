انتهت في إيطاليا - يوفنتوس (2) - (0) سامبدوريا

الأحد، 26 يوليه 2020 - 21:48

كتب : FilGoal

يوفنتوس ضد سامبدوريا

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لأحداث مباراة يوفنتوس وضيفه سامبدوريا ضمن منافسات الجولة الـ36 من الدوري الإيطالي يوم الأحد.

لمعرفة تشكيل الفريقين ومتابعة المباراة لحظة بلحظة من هنا.

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د.75 طرد مورتن ثورسبي لاعب سامبدوريا بعد تدخل قوي للغاية ضد ميراليم بيانتش.

د.71 محاولة خطيرة من كوالياريلا يتبعها تألق من تشيزني

د.67 جوووووول الثااااني، جونزالو إيجوايين يقود مرتدة رائعة ثم يمرر إلى رونالدو الذي يسدد بقوة ترتد من الحارس ليتابعها بيرناردسكي في الشباك.

د.57 عرضية رائعة للغاية من ديباولي على رأس جاستون راميريز غير المراقب داخل منطقة الجزاء ويسددها لكن تشيزني يمسك بالكرة.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

د.45+6 جوووووول الهدف الأول ليوفنتوس بطريقة جميلة، ركلة حرة مباشرة على حافة منطقة الجزاء من الطرف الأيمن، يمررها ميرالم بيانتش بطريقة رائعة إلى رونالدو الذي يسدد على يمين الحارس ويسكنها الشباك.

د.40 تبديل اضطراري ليوفنتوس بسبب إصابة ديبالا ونزول جونزالو إيجوايين، ثالث تبديل اضطراري في الشوط ككل

د.24 عرضية خطيرة للغاية من فابيو كوالياريلا يحاول دانيلو إبعادها فيصطدم بالرأس مع جاستون راميريز لاعب سامبدوريا وتوقف اللعب لعلاج الثنائي.

د.09 انطلاقة رائعة للغاية من رابيو وبسرعة كبيرة، لكن قراره في التمرير إلى رونالدو تأخر ليتدخل جوليان شابوت مدافع سامبدوريا وينقذ الموقف.

بداية المباراة

المباراة تبدأ بعد قليل

في إيطاليا الدوري الإيطالي
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