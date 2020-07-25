انتهت في إيطاليا - جنوى (0) - (3) إنتر

السبت، 25 يوليه 2020 - 19:16

كتب : FilGoal

جنوى ضد إنتر

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لأحداث مباراة إنتر ميلان ضد جنوى ضمن منافسات الجولة الـ36 من الدوري الإيطالي.

أي نتيجة غير الفوز لإنتر ستعني خروجه من سباق الصدارة بعد تعثر يوفنتوس الأخير.

لمعرفة تشكيل الفريقين ومتابعة المباراة لحظة بلحظة من هنا.

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نهاية المباراة

د.90+3 جوووووووول هدف رائع بمجهود فردي ممتاز من لوكاكو، انطلاق ومرتدة له من منتصف الملعب يركض وحيدا ثم يراوغ ويمايل في مدافعين من جنوى لينفرد بالحارس على حافة منطقة الست ياردة ويسجل ثالث أهداف إنتر.

د.82 جووووول الهدف الثاني لإنتر عن طريقة أليكسيس سانشيز، انطلاق ومرواغة رائعة من فيكتور موسيس تبعها عرضية رائعة ثم يخطف سانشيز مراقبه بحركة سريعة ليسكن الكرة في الشباك.

د.65 فرصة خطيرة تضيع من فيكتور موسيس

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

د.34 جوووووول الهدف الأول لإنتر ميلان. عرضية رائعة للغاية من كريستيانو بيرياجي تصل إلى العملاق لوكاكو الذي يسكنها برأسية متقنة في شباك جنوى.

د. 22 هجمة مرتدة خطيرة في الدقيقة 22 لإنتر بداية من لوكاكو إلى إريكسن الذي مررها بالكعب بعد دخوله منطقة الجزاء ليسدد لوكاكو، لكن دفاع جنوى يبعد الكرة لتصل إلى بروزوفيتش الذي سدد لكنها تحولت لركنية مرت بجوار القائم بأعجوبة.

بداية المباراة

المباراة تبدأ بعد قليل.

في إيطاليا الدوري الإيطالي
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