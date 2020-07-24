انتهت نهائي كأس فرنسا - سان جيرمان (1) (0) سانت إيتيان.. الكأس عاصمية

الجمعة، 24 يوليه 2020 - 20:42

كتب : FilGoal

باريس سان جيرمان - سانت إيتيان

يواجه باريس سان جيرمان نظيره سانت إيتيان على استاد دو فرانس في نهائي كأس فرنسا.

FilGoal.com يقدم تغطية لحظة بلحظة للنهائي المرتقب بين الفريقين العريقين، يمكنك متابعتها من هــــــــــــــنــــــــــــــا

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نهاية المباراة

ق.75 خروج باريديس ودخول ماركو فيراتي

ق.73 فرصة خطيرة جديدة لـ باريس سان جيرمان بواسطة سارابيا لكن مولان يواصل مباراته البطولية ويتصدى

ق.59 تسديدة بعيدة المدى من باريديس ومولان يتصدى بثبات

ق.58 دي ماريا يسدد كرة تمر بجوار القائم بعد تمويه بارع من نيمار

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق.45 7 دقائق وقت محتسب بدلا من الضائع

ق.33 خروج مبابي مصابا ودخول سارابيا

ق.32 الحكم يغير قراره بعد الرجوع لتقنية الفيديو ويشهر البطاقة الحمراء في وجه بيرين بآخر مباراة بمسيرته

ق.27 مشاجرة كبيرة بين اللاعبين بعد تدخل بيرين القوي على مبابي وتحصله على بطاقة صفراء

ق.25 تسديدة قوية من دي ماريا من مسافة قريبة ومولان يتصدى ببراعة بالغة

ق.20 دخول كولين داجبا بدلا من كيرير الذي خرج مصابا

ق.18 تهديد جديد من بوارجا وكيلور نافاس يتصدى هذه المرة ويبعد الخطر

ق.14 جوووووووووووووول نيمار يفتتح التسجيل بعد متابعته لتسديدة مبابي التي تصدى لها حارس سانت إيتيان

ق.5 القائم يمنع دينيس بوارجا من التسجيل وينقذ باريس سان جيرمان

ق.1 بطاقة صفراء مبكرة جدا! 70 ثانية فقط كانت كل ما مر عندما تحصل يفان ماسون على بطاقة إثر تدخل على نيمار

بداية المباراة

بداية المباراة بعد نصف ساعة

باريس سان جيرمان سانت إيتيان كأس فرنسا
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