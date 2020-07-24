انتهت - الأهلي (4) - (0) سموحة

الجمعة، 24 يوليه 2020 - 16:52

كتب : FilGoal

الأهلي - سموحة

تابع مباشرة مباراة الأهلي وسموحة الودية يوم الجمعة في ملعب مختار التتش.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء وتنقلها قناتا أون تايم سبورتس والأهلي، تابعها لحظة بلحظة بالضغط هنا

------------

انتهت

** ق81 جوووووووووووول أجايي والرابع لـ الأهلي بعد متابعة لتسديدة مروان محسن العائدة من القائم

** ق80 جوووووووووووول كهربا يسجل الثالث من تسديدة متقنة بعد لمسة بالكعب من السولية

** ق78 فتحي كاد يسجل الثالث للأهلي

انطلاقة وتمريرة رائعة من كهربا لـ مروان محسن الذي وضعها بإتقان في الشباك

** ق50 جوووووووووووول مروان محسن والهدف الثاني لـ الأهلي

** مشاركة علي لطفي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم والعربي بدر وأحمد فتحي ومروان محسن وأجايي

نهاية الشوط الأول.. الأهلي يتقدم بهدف كهربا

عمرو السولية سدد من خارج منطقة الجزاء قبل أن يتابع كهربا تصدي حارس سموحة

** ق42 جوووووووووووول كهربا والهدف الأول لـ الأهلي

** ق10 تسديدة مباغتة من حسام حسن كادت تهز شباك الأهلي

انطلاق المباراة

الأهلي سموحة
نرشح لكم
أخر الأخبار
آخرهم ميلنر.. تعرف على اللاعبين المتوجين بالدوري الإنجليزي مع فريقين مختلفين 24 دقيقة | الدوري الإنجليزي
سموحة يغرق.. كهربا يتألق في فوز رباعي لـ الأهلي 37 دقيقة | مصر
بنزيمة يسخر من إشادة رئيس الاتحاد الفرنسي ساعة | أوروبا
لامبارد يتأسف على طريقة حديثه في مشادته مع كلوب ويبرر موقفه ساعة | الدوري الإنجليزي
20 عاما على القنبلة الذرية التي فجرها بيريز في أساسات برشلونة ساعة | حكايات في الجول
الظهور الأول – نجل أبو تريكة يشارك مع العربي بقميص 72 ساعة | المحترفون
ذا أثلتيك: يونايتد يستهدف جناح بايرن ميونيخ كخطة ب لـ سانشو ساعة | الدوري الإنجليزي
رسميا – الدوري الإنجليزي 2020\2021 يبدأ 12 سبتمبر 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الأهلي يوضح لـ في الجول حقيقة تراجع فتحي عن اتفاقه مع بيراميدز.. وموقف تريبيل وموليكا 2 مرتضى لجمهور الزمالك: انتظروا مفاجأة كبرى ستهز مصر رياضيا 3 في الجول يكشف القصة الكاملة لـ مصير موليكا.. موقف الأهلي ومازيمبي و"الطرف المفاجئ" 4 رسميا - الدوري يعود بلقاء الزمالك والمصري.. والقمة في 22 أغسطس
قد ينال إعجابك