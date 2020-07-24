انتهت - الأهلي (4) - (0) سموحة

تابع مباشرة مباراة الأهلي وسموحة الودية يوم الجمعة في ملعب مختار التتش.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء وتنقلها قناتا أون تايم سبورتس والأهلي، تابعها لحظة بلحظة بالضغط هنا

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انتهت

** ق81 جوووووووووووول أجايي والرابع لـ الأهلي بعد متابعة لتسديدة مروان محسن العائدة من القائم

** ق80 جوووووووووووول كهربا يسجل الثالث من تسديدة متقنة بعد لمسة بالكعب من السولية

** ق78 فتحي كاد يسجل الثالث للأهلي

انطلاقة وتمريرة رائعة من كهربا لـ مروان محسن الذي وضعها بإتقان في الشباك

** ق50 جوووووووووووول مروان محسن والهدف الثاني لـ الأهلي

** مشاركة علي لطفي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم والعربي بدر وأحمد فتحي ومروان محسن وأجايي

نهاية الشوط الأول.. الأهلي يتقدم بهدف كهربا

عمرو السولية سدد من خارج منطقة الجزاء قبل أن يتابع كهربا تصدي حارس سموحة

** ق42 جوووووووووووول كهربا والهدف الأول لـ الأهلي

** ق10 تسديدة مباغتة من حسام حسن كادت تهز شباك الأهلي

انطلاق المباراة