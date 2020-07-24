يوفنتوس يعلن نهاية موسم دوجلاس كوستا

أعلن يوفنتوس الإيطالي نهاية موسمه جناحه البرازيلي دوجلاس كوستا بسبب الإصابة.

دوجلاس كوستا النادي : يوفنتوس يوفنتوس

النادي الإيطالي قال عبر موقعه إن إصابة لاعبه جاءت في الفخذ من الدرجة الثانية، وسيغيب على إثرها لمدة أسبوعين.

وانتهى موسم كوستا مع يوفنتوس في الدوري الإيطالي إذ يلتقي الفريق مع سامبدوريا وكالياري وروما في الجولات الثلاثة الأخيرة.

وسيكون البرازيلي مهددا بالغياب عن مواجهة ليون الفرنسي في السابع من أغسطس المقبل بإياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

كوستا شارك الموسم الجاري في 29 مباراة وسجل 3 أهداف وصنع 7 في جميع المسابقات.

ويأمل يوفنتوس في حسم لقب الدوري أمام سامبدوريا في الجولة الـ 36 من المسابقة.

وقد يقدم ميلان خدمة للسيدة العجوز حال تفوقه على أتالانتا.