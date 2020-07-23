مباراة التتويج؟ انتهت في إيطاليا.. أودينيزي (2)-(1) يوفنتوس.. الحسم يتأجل
الخميس، 23 يوليه 2020 - 19:23
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة أودينيزي ويوفنتوس في الجولة الـ 35 من الدوري الإيطالي.
مباراة قد تشهد تتويج يوفنتوس بلقب الدوري حال فوزه به قبل 3 جولات على النهاية.
لمتابعة المباراة لحظة بلحظة من هنـــــــــــــــــــا.
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نهاية المباراة
ق +92 فوفانا يقتل أحلام يوفنتوس بهدف قاتل.
ق 75: هدوء في أحداث المباراة بين الفريقين دون خطورة.
ق 52: نيستورفسكي يسجل هدف التعادل لأودينيزي.
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 42: تسديدة أرضية زاحفة من ماتيس دي ليخت تسكن شباك أودينيزي.
ق 30: رونالدو يحيي المباراة بتسديدة من على قوس الـ 18 تمر بجوار القائم الأيسر لحارس أودينيزي.
ق 21: بطاقة صفراء لتروست إيكونج مدافع أودينيزي.
ق 1: بطاقة صفراء لآرون رامسي
بداية اللقاء