انتهت - الزمالك (0) - (1) بيراميدز

تابع مباشرة مباراة الزمالك وبيراميدز الودية يوم الخميس في برج العرب والتي يستعد بها الفريقان لاستئناف الدوري المصري الممتاز في 6 أغسطس المقبل.

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انتهت

** تبديلات من الزمالك.. مشاركة عنتر وشيكابالا وعبد الله جمعة وعمر السعيد بدلا من ساسي وزيزو وعبد الشافي ومصطفى محمد

** ق73 جوووووووول أول لـ بيراميدز عن طريق رجب بكار.. تسديدة مخادعة سكنت شباك أبو جبل الذي كان متقدما قليلا من مرماه

** ق68 مشاركة دودو الجباس ولعيوني وإبراهيم عادل بدلا من أحمد توفيق ومحمود حمادة وتراوري

** مشاركة إسلام عيسى ورجب بكار وعبد الله بكري بدلا من عبد الله السعيد وأحمد أيمن منصور وإبراهيم حسن

** ق61 تسديدة صاروخية من عبد الله السعيد كادت تهز شباك الزمالك

مشاركة محمد فتحي بدلا من عمر جابر.. وأحمد الشناوي بدلا من مهدي سليمان

انطلاق الشوط الثاني

استراحة

** ق38 خروج محمود علاء بالبطاقة الحمراء بعد عرقلة محمد حمدي الذي كاد أن ينفرد بالمرمى

** ق15 أبو جبل يتألق من جديد أمام تراوري ويحمي شباك فريقه

** ق7 أبو جبل ينقذ مرمى الزمالك من هدف محقق عن طريق تراوري بعد تمريرة رائعة من السعيد.. ولكن تسديدة تراوري يتألق أمامها حارس الزمالك

** ق3 ركلة حرة رائعة من عبد الله السعيد ولكن العارضة تتعاطف مع حارس الزمالك وتحرم بيراميدز من هدف أول

** ق1 محاولة أولى من الزمالك عن طريق مصطفى محمد ولكن تسديدة الأخير أعلى المرمى

انطلاق المباراة

المباراة تنطلق الساعة الخامسة مساء وتنقلها قناة الزمالك