انتهت - الزمالك (0) - (1) بيراميدز
الخميس، 23 يوليه 2020 - 16:49
كتب : FilGoal
تابع مباشرة مباراة الزمالك وبيراميدز الودية يوم الخميس في برج العرب والتي يستعد بها الفريقان لاستئناف الدوري المصري الممتاز في 6 أغسطس المقبل.
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انتهت
** تبديلات من الزمالك.. مشاركة عنتر وشيكابالا وعبد الله جمعة وعمر السعيد بدلا من ساسي وزيزو وعبد الشافي ومصطفى محمد
** ق73 جوووووووول أول لـ بيراميدز عن طريق رجب بكار.. تسديدة مخادعة سكنت شباك أبو جبل الذي كان متقدما قليلا من مرماه
** ق68 مشاركة دودو الجباس ولعيوني وإبراهيم عادل بدلا من أحمد توفيق ومحمود حمادة وتراوري
** مشاركة إسلام عيسى ورجب بكار وعبد الله بكري بدلا من عبد الله السعيد وأحمد أيمن منصور وإبراهيم حسن
** ق61 تسديدة صاروخية من عبد الله السعيد كادت تهز شباك الزمالك
مشاركة محمد فتحي بدلا من عمر جابر.. وأحمد الشناوي بدلا من مهدي سليمان
انطلاق الشوط الثاني
استراحة
** ق38 خروج محمود علاء بالبطاقة الحمراء بعد عرقلة محمد حمدي الذي كاد أن ينفرد بالمرمى
** ق15 أبو جبل يتألق من جديد أمام تراوري ويحمي شباك فريقه
** ق7 أبو جبل ينقذ مرمى الزمالك من هدف محقق عن طريق تراوري بعد تمريرة رائعة من السعيد.. ولكن تسديدة تراوري يتألق أمامها حارس الزمالك
** ق3 ركلة حرة رائعة من عبد الله السعيد ولكن العارضة تتعاطف مع حارس الزمالك وتحرم بيراميدز من هدف أول
** ق1 محاولة أولى من الزمالك عن طريق مصطفى محمد ولكن تسديدة الأخير أعلى المرمى
انطلاق المباراة
المباراة تنطلق الساعة الخامسة مساء وتنقلها قناة الزمالك