انتهت - صراع الصعود الثلاثي.. وست بروميتش (2)-(2) كوينز بارك.. حجازي يعود لـ الدوري الإنجليزي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة وست بروميتش ألبيون أمام كوينز بارك رينجرز في صراع التأهل للدوري الإنجليزي الممتاز.

أحمد حجازي النادي : وست بروميتش وست بروميتش

يستضيف وست بروميتش ألبيون فريق كوينز بارك رينجرز في الجولة الـ 46 والأخيرة من الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى "شامبيونشيب".

ويبدأ حجازي على مقاعد بدلاء فريقه في المباراة الحاسمة.

وتتنافس 3 فرق على التأهل المباشر إلى الدوري الإنجليزي الممتاز عن طريق المركز الثاني، هم وست بروم وبرينتفورد سيتي وفولام، بعدما حسم ليدز يونايتد التأهل والفوز باللقب.

فيما يخوض الفرق أصحاب المراكز من الثالث إلى السادس مباريات الملحق.

ويأخذ صراع المركز الثاني الشكل التالي:

(2) وست بروم 82 نقطة ويلتقي كوينز بارك رينجرز

(3) بيرنتفورد 81 نقطة ويلتقي بارنسلي

(4) فولام 80 نقطة ويلتقي ويجان

في حال التساوي في النقاط فأن العامل الحاسم سيكون فارق الأهداف لكل فريق.

فوز وست بروم يعني التأهل المباشر دون النظر لنتائج المنافسين والتعثر يعني انتظار نتائجهم لحسم الصراع، إما التأهل أو الملحق.

المباريات تنطلق في تمام الثامنة والنصف من مساء اليوم.

الموقف لحظة بلحظة:

ق 35: بيرنتفورد يتأهل بفارق الأهداف عن وست بروم.

ق 44: وست بروم يتأهل برصيد 83 نقطة وبيرنتفورد يخوض الملحق برصيد 81 نقطة.

نهاية الشوط الأول ووست بروم يتأهل.

ق 50: وست بروم يتقدم ويتأهل برصيد 84 نقطة دون النظر لنتائج المنافسين.

ق 61: التعادل لا يزال في صالح وست بروم في ظل خسارة بيرنتفورد.

ق 73: التأهل لا يزال في صالح وست بروم رغم تعادل الفرق الثلاثة.

ق 91: بارنسلي يتقدم على بيرنتفورد ويعزز من حظوظ وست بروم في التأهل.

رسميا - وست بروميتش ألبيون إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

وست بروم × كوينز بارك رينجرز

نهاية اللقاء بالتعادل 2-2

ق 61: إيزي يسجل هدف التعادل للضيوف من خطأ دفاعي

ق 50: كالوم روبنسون يسجل هدف التقدم لوست بروم.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 44: دينجانا يسجل هدف التعادل لصالح وست بروم

ق 35: مانينج يسجل هدف التقدم للضيوف.

ق 20: التعادل السلبي مستمر

بداية اللقاء

بيرنتفورد × بارنسلي

نهاية اللقاء بخسارة بيرنتفورد 2-1 أمام بارنسلي

ق 91: بارنسلي يسجل هدف التقدم الثاني أمام بيرنتفورد.

ق 73: جوشوا يسجل هدف التعادل لـ بيرنتفورد

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 41: ستايلز يسجل هدف التقدم لبارنسلي.

ق 35: التعادل السلبي مستمر.

ق 20: التعادل السلبي مستمر

بداية اللقاء

ويجان × فولام

نهاية اللقاء بالتعادل 1-1

ق 50: كيبانو يسجل هدف التعادل لفولام.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 32: هدف التقدم لـ ويجان عن طريق كيفير مور.

ق 20: التعادل السلبي مستمر

ق 17: بطاقة صفراء لسام مرسي قائد ويجان

بداية اللقاء