انتهت – يوفنتوس (2) -(1) لاتسيو.. انتصار البيانكونيري

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي يوفنتوس ولاتسيو التي تقام اليوم الإثنين في الجولة 34 من الدوري الإيطالي.

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نهاية المباراة بانتصار يوفنتوس بهدفين لهدف.

ق90: 5 دقائق وقت محتسب بدل من الضائع.

ق83: جوووووووووول إيموبيلي يسجل الهدف الأول للاتسيو رغم محاولة تشيزني التصدي لركلة الجزاء.

ق82: ركلة جزاء للاتسيو بعد عرقلة بونوتشي لإيموبيلي.

ق66: رونالدو كاد يسجل هدفا ثالثا برأسية قوية لكن العارضة تقول لا.

ق54: جووووووووووول رونالدو يسجل مجددا بسهولة من انفراد تام بالشباك بعدما قطع ديبالا الكرة لينفرد الثنائي بحارس مرمى لاتسيو.

ق51: جووووووووووول رونالدو يفتتح أهداف اللقاء من ركلة جزاء بعد العودة لتقنية الفيديو وحاتاب لمسة يد على ميشيل باستوس لاعب لاتسيو.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ق45: 3 دقائق وقت محتسب بدل من الضائع.

ق44: يا ربااااه القائم يحرم إيموبيلي من هدف التقدم من تسديدة قوية.

انطلاق المباراة.