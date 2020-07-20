وفاة رئيس الاتحاد البوليفي لكرة القدم بسبب كورونا

الإثنين، 20 يوليه 2020 - 14:36

كتب : FilGoal

فيليبي لويس - البرازيل - بوليفيا

فارق سيزار ساليناس رئيس الاتحاد البوليفي لكرة القدم الحياة بسبب فيروس كورونا.

ساليناس دخل المستشفى نتيجة إصابته بفيروس كورونا في وقت سابق من هذا الشهر قبل أن يفارق الحياة.

الاتحاد البوليفي نشر بيانا أكد فيه وفاة البالغ من العمر 58 عاما وتحدث عن تفانيه والتزامه بكرة القدم الوطنية والدولية.

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ساليناس ترأس الاتحاد البوليفي لكرة القدم منذ عام 2018.

يذكر أن زوجة ساليناس مصابة أيضا بفيروس كورونا، وهي رئيسة نادي ذا سترونجست العريق، الذي كان الراحل مديره التنفيذي لفترة.

من جهته، نعى الاتحاد الأمريكي الجنوبي وفاة ساليناس في بيان ذكر فيه "تشعر أسرة كرة القدم في أمريكا الجنوبية بحزن كبير بسبب وفاة ساليناس".

فيروس كورونا بوليفيا
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