انتهت في إسبانيا - ليجانيس (2) (2) ريال مدريد.. نهاية الليجا

يحل ريال مدريد ضيفا على ليجانيس في ملعب بوتاركي بالجولة 38 الختامية للدوري الإسباني.

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نهاية المباراة

ق.79 جوووووووووووووول ليجانيس يدرك التعادل بواسطة روجر أسالي

ق.52 جوووووووووووول ماركو أسينسيو يضيف الهدف الثاني بعد تمريرة عبقرية من إيسكو

بداية الشوط الثاني

دخول ناتشو فيرنانديز بدلا من سيرخيو راموس في صفوف ريال مدريد

دخول أوسكار رودريجيز في صفوف ليجانيس، اللاعب المعار من ريال مدريد

نهاية الشوط الأول

ق.+46 جووووووووول ليجانيس يعدل النتيجة بواسطة بريان خيل

ق.42 اختراق من ميندي وعرضية يتبعها أسينسيو بتسديدة من لمسة واحدة مرت أعلى العارضة

ق.18 بنزيمة يهرب خلف دفاع ليجانيس ويطلق تسديدة قوية تمر أعلى المرمى بقليل

ق.14 اختراق مميز من بريان خيل الذي يسدد بين قفازي ألفونس أريولا

ق.9 جووووووووووول أول لـ ريال مدريد برأسية سيرخيو راموس بعد عرضية إيسكو

ق.6 تسديدة صاروخية من فيدي فالفيردي يتصدى لها بيتشو كوييار

بداية المباراة

بداية المباراة بعد أقل من نصف ساعة