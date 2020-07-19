انتهت في إسبانيا - ألافيس (0) (5) برشلونة.. إنهاء الدوري بانتصار عريض

يختتم برشلونة مبارياته في الدوري الإسباني هذ الموسم عندما يحل ضيفا على ألافيس.

وحسم برشلونة المركز الثاني بعد فوز ريال مدريد باللقب ووصل فارق النقاط إلى 7 بين الفريقين.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا.

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نهاية المباراة

ق.75 جوووووووووووول ميسي يضيف الخامس بتسديدة يسارية بعد عرضية جوردي ألبا

ق.58 جووووووووووول رابع لـ برشلونة بتسديدة قوية من نيلسون سيميدو

ق.50 دخول نيلسون سيميدو بدلا من كليمنت لونجليه المصاب

بداية الشوط الثاني

3 تغييرات دفعة واحدة لـ ألافيس بين الشوطين

نهاية الشوط الأول

ق.44 جوووووووووول لويس سواريز يسجل الهدف الثالث بعد عرضية ألبا

ق.41 عرضية من ميسي ورأسية نموذجية من فيدال يتصدى لها روبيرتو بصعوبة بالغة

ق.34 جوووووووووول ميسي يسجل الهدف الثاني بعد تمريرة ريكي بويج

ق.27 تمريرة بديعة من ريكي بويج إلى سواريز الذي يهدر انفرادا بالمرمى بعد تألق روبيرتو

ق.24 جوووووووووول أنسو فاتي يسجل الهدف الأول بعد تمريرة ميسي

ق.21 ميسي ينفذ ركلة حرة تمر أعلى العارضة

ق.16 تسديدة قوية من ميسي ترتد من القائم الأيمن

ق.12 تسديدة قوية من فيدال تمر فوق مرمى روبيرتو خيمينيز

ق.10 تسديدة خطيرة من أنسو فاتي ببطن القدم تمر بجوار القائم الأيسر بقليل

ق.9 تهديد أول من ألافيس بتسديدة القائد مانو جارسيا لكن كرته علت العارضة بكثير

ق.4 تسديدة صاروخية من ريكي بويج ترتد من عارضة ألافيس

بداية المباراة

تنطلق المباراة بعد قليل