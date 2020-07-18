انتهت كأس إنجلترا - أرسنال (2) - (0) مانشستر سيتي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لأحداث مباراة أرسنال ومانشستر سيتي في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

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نهاية المباراة

د.71 جووووول الثااااني أوباميانج يسجل مجددا، بيبي يتسلم الكرة على طرف الملعب الأيسر ثم يعيدها إلى تيرني الذي يمررها إلى أوباميانج الذي وجد أمامه المساحة وانطلق بسرعته وانفرد وسجل هدفا ثانيا جميلا.

د.66 خطييرة انطلاقة من جهة اليمين ثم عرضية أرضية من كيفن دي بروين ولكن ديفيد سيلفا لم يضبط اللمسة الأخيرة لتمر الكرة بسلام على أرسنال.

د.64 ركنية خطيرة لسيتي موستافي يخطئ في إبعاد الكرة ثم ترتطم بصدر رحيم سترلينج وتسقط أمام مرمى أرسنال داخل منطقة الست ياردة لولا مارتينيز الذي أنقذ الموقف وأمسك الكرة.

د.61 ركلة حرة مباشرة لكيفين دي بروين من على حافة منطقة الجزاء يسددها النجم البلجيكي ببراعة لكن تمر بجانب القائم وتصطدم بالشباك من الخارج.

د.54 خطيييرة تسديدة رائعة من رياض محرز لكن مارتينيز حارس أرسنال ينقذ الموقف.

د.48 خطيييرة للغاية، عرضية أرضية من دي بروين تصل إلى رحيم سترلينج الذي يسدد لكنها مرت بجانب القائم لأرسنال.

الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

د.19 جوووووول عرضية رائعة للغاية من بيبي تصل إلى أوباميانج الذي يسجل هدفا جميلا الأول للمدفعجية.

د.17 فرصة خطييييرة تمريرة رااائعة من ديفيد لويز إلى أوباميانج الذي كان شبه منفردا وسدد في منتصف المرمى ليتألق إيدرسون ويبعد الكرة.

د.10 عرضية خطيييرة من محرز وكرة تمر بخطورة شديدة على مرمى أرسنال لولا إبعاد شاكا للكرة بعد رأسية جيسوس.

د.09 خطيييرة حارس مرمى أرسنال، مارتينيز يمرر ركلة المرمى إلى موستافي الذي كاد أن يتعثر في الكرة داخل منطقة الجزاء ليقطعها منه سترلينج لولا إنقاذ تشاكا

د. 03 خطيييرة فرصة رائعة تضيع من سيتي، كرة مقطوعة من سيبايوس تصل إلى سترلينج على الطرف الأيسر الذي يرسل عرضية لكن تيرني أنقذ الموقف وأبعد الكرة من أمام المرمى الخالي.

بداية المباراة

المباراة تبدأ بعد قليل..