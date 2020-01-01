بالتأكيد، العودة كانت أصعب بكثير من الولاية الأولى، فزيدان لم يعد رهانا قد يصيب أو يخيب كما كان الحال بعدما تولى القيادة خلفا لرفائيل بينيتث لكنه عاد محملا بآمال وتطلعات أكبر لإنقاذ ريال مدريد من وضع أسوأ والفشل يعني تشكيكا أكثر في قدراته، وحتى الأسلحة التي كان يفتك زيدان بأعدائه بها لم تعد كما كانت، رحل رونالدو وتقدم العمر بلوكا مودريتش ومارسيلو، وأصاب ملل التشبع كاسيميرو وتوني كروس وداني كارباخال.