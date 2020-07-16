انتهت في صراع البقاء – إيفرتون (1) أستون فيلا (1) نهاية المباراة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة إيفرتون وأستون فيلا، ضمن مباريات الجولة الـ36 من الدوري الإنجليزي.

إيفرتون VS أستون فيلا (1/1)

نهاية المباراة

ق. 88 جوووول قااااتل لإيفرتون. رأسية من ثيو والكوت يحاول مدافعي أستون فيلا إنقذاها لكن الكرة تعبر الخط.

ق. 85 أندريه جوميش يرسل عرضية أرضية، يقابلها كيلفيرت لوين بتسديدة بجانب القائم بقليل جدا.

ق. 78 عرضية رائعة من جاك جريليتش يقابلها أنور الغازي بلمسة فوق المرمى من داخل الست ياردات

ق. 72 جوووول أول لأستون فيلا.. مخالفة يقابلها كونسا برأسية في المرمى.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 35 تصويبة من جريليتش فوق المرمى بقليل.

ق. 14 عرضية رائعة من أحمد المحمدي ورأسية من علي سماتا فوق المرمى.

ق, 12 عرضية من أليكس إيوبي كادت تخادع بيبي رينا وتصطدم بالعارضة وتخرج من المرمى.

ق. 1 فرصة أولى وعرضية قابلها كالفيرت لوين بخلفية مزدوجة فوق المرمى.

بداية المباراة

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ليستر سيتي VS شيلفيلد يونايتد (0/2)

نهاية المباراة

ق. 79 جووووول ثاني لليستر سيتي عن طريق أندري جراي.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 29 جوووول أول لليستر سيتي عن طريق أيوزي بيريز.

بداية المباراة

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