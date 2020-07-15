انتهت في إيطاليا - ساسولو (3)-(3) يوفنتوس.. تعادل مثير
الأربعاء، 15 يوليه 2020 - 21:23
كتب : FilGoal
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نهاية اللقاء
ق 83: تشيزيني يتصدى لتسديدة كابوتو وساندرو يبعد الكرة برأسه.
ق 64: أليكس ساندرو يسجل هدف التعادل برأسية من ركنية.
ق 54: فيرناندو كابوتو يسجل هدف ساسولو الثالث ويقلب الطاولة على يوفنتوس.
ق 51: بيراردي يسجل التعادل من ركلة حرة من خارج منطقة الجزاء.
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 35: تشيزيني يواصل التألق ويتصدى لتسديدة بيراردي.
ق 29: ديوريشيتش يسجل هدف تقليص الفارق لساسولو.
ق 24: هجمات متتالية من ساسولو مع تألق دفاع يوفنتوس وتشيزني.
ق 12: إيجوايين يضيف الثاني بعد انفراد بكونسيلي.
ق 6: أليكس ساندرو يسجل الأول بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.
بداية اللقاء