انتهت في إيطاليا - ساسولو (3)-(3) يوفنتوس.. تعادل مثير

الأربعاء، 15 يوليه 2020 - 21:23

كتب : FilGoal

فيرناندو كابوتو - فيليب ديورشيتيش - ساسولو - الدوري الإيطالي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة ساسولو ويوفنتوس في الجولة الـ 33 من الدوري الإيطالي.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــا.

--

نهاية اللقاء

ق 83: تشيزيني يتصدى لتسديدة كابوتو وساندرو يبعد الكرة برأسه.

ق 64: أليكس ساندرو يسجل هدف التعادل برأسية من ركنية.

ق 54: فيرناندو كابوتو يسجل هدف ساسولو الثالث ويقلب الطاولة على يوفنتوس.

ق 51: بيراردي يسجل التعادل من ركلة حرة من خارج منطقة الجزاء.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 35: تشيزيني يواصل التألق ويتصدى لتسديدة بيراردي.

ق 29: ديوريشيتش يسجل هدف تقليص الفارق لساسولو.

ق 24: هجمات متتالية من ساسولو مع تألق دفاع يوفنتوس وتشيزني.

ق 12: إيجوايين يضيف الثاني بعد انفراد بكونسيلي.

ق 6: أليكس ساندرو يسجل الأول بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

بداية اللقاء

يوفنتوس ساسولو الدوري الإيطالي في إيطاليا
نرشح لكم
أخر الأخبار
بورتو يتوج بلقب الدوري البرتغالي للمرة الـ 29 في تاريخه 54 دقيقة | أوروبا
الصفتي: أخطأت 3 مرات فقط في القمة.. وشيكابالا أفضل لاعب رأيته في التاريخ ساعة | الدوري المصري
كلوب: لا يمكن أن نفوز ونحن نرتكب تلك الأخطاء.. سنتعلم من الدرس ساعة | الدوري الإنجليزي
أرتيتا: أرسنال يحتاج للبناء وليس للسحر.. ما حدث ضد ليفربول أفضل دواء قبل لقاء سيتي ساعة | الدوري الإنجليزي
مرتضى: بعد انتهاء أزمة الفيديو المفبرك سأعود للحديث عن حقنا في لقب نادي القرن ساعة | الدوري المصري
ساسولو "شبح الكبار" يزيد من متاعب يوفنتوس بالتعادل 3-3 2 ساعة | أوروبا
فان دايك: قدمنا الهدايا لـ أرسنال.. أتحمل المسؤولية كاملة 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
عضو مجلس الزمالك: إدارة الأهلي تحاول إخفاء فشلها أمام نجاحات مرتضى منصور 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رونالدو يقترب من رقم قياسي جديد 2 مرتضى يٌعلن "تسجيل علامة نادي القرن الحقيقي لكرة القدم" في وزارة التموين.. ويطالب الأهلي بإزالة لافتاته 3 مرتضى: ما فعله الخطيب سقطة في تاريخ الأهلي.. وهذا رد الجهات الأمنية على ما حدث 4 الخطيب يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد مرتضى بسبب "الإساءة له ولمصر ولمائة مليون مصري"
قد ينال إعجابك