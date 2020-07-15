انتهت في إيطاليا - ساسولو (3)-(3) يوفنتوس.. تعادل مثير

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة ساسولو ويوفنتوس في الجولة الـ 33 من الدوري الإيطالي.

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نهاية اللقاء

ق 83: تشيزيني يتصدى لتسديدة كابوتو وساندرو يبعد الكرة برأسه.

ق 64: أليكس ساندرو يسجل هدف التعادل برأسية من ركنية.

ق 54: فيرناندو كابوتو يسجل هدف ساسولو الثالث ويقلب الطاولة على يوفنتوس.

ق 51: بيراردي يسجل التعادل من ركلة حرة من خارج منطقة الجزاء.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 35: تشيزيني يواصل التألق ويتصدى لتسديدة بيراردي.

ق 29: ديوريشيتش يسجل هدف تقليص الفارق لساسولو.

ق 24: هجمات متتالية من ساسولو مع تألق دفاع يوفنتوس وتشيزني.

ق 12: إيجوايين يضيف الثاني بعد انفراد بكونسيلي.

ق 6: أليكس ساندرو يسجل الأول بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

بداية اللقاء