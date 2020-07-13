انتهت في إسبانيا - غرناطة (1) (2) ريال مدريد.. خطوة أقرب إلى اللقب

يحل ريال مدريد ضيفا على غرناطة في ملعب نويفو لوس كارمينيس بالجولة 36 للدوري الإسباني.

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نهاية المباراة

ق.85 فرصة مزدوجة خطيرة لـ غرناطة، أنطونين يرسل تسديدة قوية يتصدى لها كورتوا، ثم رامون عزيز يسدد وراموس يبعد من على خط المرمى

ق.63 دخول ماركو أسينسيو ورودريجو بدلا من إيسكو وفيدي فالفيردي

ق.54 خروج ديميتري فولكيير ودخول آنخل مونتورو في صفوف غرناطة

ق.50 جووووووووووول داروين ماتشيس يسجل الهدف الأول لـ غرناطة من هجمة مرتدة

بداية الشوط الثاني وخروج فيكتور دياز ودخول أنطونيو بويرتاس في التغيير الأول لـ غرناطة

نهاية الشوط الأول

ق.43 تسديدة قوية من بنزيمة من داخل منقطة الجززاء، لكن روي سيلفا يتصدى هذه المرة

ق.36 إنقاذ رائع من كورتوا بعد رأسية دومينجوس دوارتي لاعب غرناطة

ق.16 جوووووووووووووول ريال مدريد يضيف الهدف الثاني بواسطة بنزيمة بعد اختراق مميز لمنطقة الجزاء

ق.10 جووووووووووووووول ريال مدريد يتقدم بالهدف الأول بتسديدة خارقة من زاوية مغلقة

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل