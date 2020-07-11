انتهت في إسبانيا - بلد الوليد (0) (1) برشلونة.. فوز صعب

السبت، 11 يوليه 2020 - 19:04

كتب : FilGoal

برشلونة

يحل برشلونة ضيفا على بلد الوليد في ملعب خوسيه زوريا، بالجولة 36 للدوري الإسباني.

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نهاية المباراة

ق.+92 تير شتيجن يتصدى لتسديدة ساندرو في الزاوية الضيقة

ق.74 خروج سيرخيو بوسكيتس ودخول جونيور فيربو

ق.66 رأسية جديدة من أونال وتير شتيجن يمسك الكرة دون مشاكل

ق.63 مخالفة خطيرة من ميسي لكن ماسيب يبعدها ببراعة إلى ركلة ركنية

ق.60 رأسية خطيرة من البديل إينيس أونال وتير شتيجن يبعدها ببراعة

ق.57 دخول رونالد أراوخو وإيفان راكيتيتش بدلا من لونجليه وبويج

بداية الشوط الثاني ودخول لويس سواريز بدلا من جريزمان في صفوف برشلونة

نهاية الشوط الأول

ق.25 تهديد جديد من برشلونة، سيميدو ينطلق ويسدد من مسافة قريبة وجوردي ماسيب يمسك الكرة بثبات

ق.15 جوووووووووووول الهدف الأول لـ برشلونة بتسديدة قوية من أرتورو فيدال

ق.5 فرصة أولى خطيرة بعد انطلاقة فيدال وعرضيته التي قابلها بويج بتسديدة ضعيفة في يد جوردي ماسيب

بداية المباراة

بداية المباراة بعد أقل من نصف ساعة

برشلونة بلد الوليد الدوري الإسباني في إسبانيا
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