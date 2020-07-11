انتهت في إنجلترا – ليفربول (1) بيرنلي (1)

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ليفربول وبيرنلي، ضمن مباريات الجولة الـ35 من الدوري الإنجليزي.

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د.93 تمريرة طولية رائعة من فان دايك تصل إلى أرنولد الذي يرسل كرة عرضية أمام صلاح داخل منطقة الجزاء لكنه سددها ضعيفة في منتصف المرمى ليمسكها المتألق نيك بوب.

د.87 خطيييرة للغاية لبيرنلي ارتباك متواصل في منطقة جزاء ليفربول وعدة محاولات من لاعبي بيرنلي لتصل الكرة أمام جودموندسون الذي سدد بقوة لكن العارضة تعاطفت مع ليفربول وحرمت بيرنلي من الهدف الثاني.

د.70 جووووول ركلة حرة مباشرة من منتصف الملعب تصل إلى رأس جيمس تاركوفيسكي الذي يعدل الكرة أمام جاي رودريجيز ليسجل التعادل ضد ليفربول.

د. 51 هجمة خطيرة للغاية لليفربول، صلاح يمرر الكرة إلى كورتيس جونز الذي دخل إلى منطقة الجزاء لكنه لم يسدد في المرمى ومرت الكرة يسار القائم بسلام على مرمى بوب.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 33 جوووول أووول لليفربول. تمريرة عالية طولية من فابينيو، يقابلها روبيرتسون برأسية في المرمى.

ق. 32 كرة تصل إلى صلاح وينفرد تماما بالمرمى لكن نيك بوب يتألق ويتصدى لها أيضا.

ق. 16 تصويبة رائعة من صلاح وجدت تصد أروع من نيك بوب

ق. 13 صلاح ينفذ المخالفة فوق المرمى.

ق. 13 محمد صلاح يتحصل على مخالفة من مكان مميز على حدود منطقة الجزاء.

ق. 12 ماني يتوغل ويراوغ داخل منطقة الجزاء ثم يقطعها منه فيرمينو ويسدد لكن فوق المرمى بقليل.

ق. 10 عرضية من روبيرتسون والدفاع ينقذها في اللحظة الأخيرة قبل متابعة صلاح في المرمى.

بداية المباراة