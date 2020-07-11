كوليبالي: أريد فرصة للاعتزال في نابولي

حدد السنغالي كاليدو كوليبالي مدافع نابولي الإيطالي موقفه من البقاء في صفوف الفريق واعترف أنه بقاءه يتحدد على قرار رئيس النادي.

كاليدو كوليبالي النادي : نابولي نابولي

كوليبالي قال لصحيفة "لا جازيتا ديللو سبورت" الإيطالية: "عائلتي سعيدة للغاية هنا وهذا ما يجعلني سعيدا".

وتابع "لا أريد أن أعُرف بـ "السيد 100 مليون"، كم أساوي للمديريين من أجل تحديد سعري".

وأكمل "أفكر في تقديم 100% مما لدي في أرضية الملعب، في كرة القدم أنت لا تعرف كل شيء يحدث، لم أتحدث مطلقا عن الرحيل من النادي، وعلينا إيجاد حل وسنجده، لكنني لم أتحدث مطلقا عن سوق الانتقالات".

وأردف "سنرى ما سيقرره رئيس النادي، وإذا قدم عرضا لأجدد تعاقدي، سيمنحني هذا الفرصة لاعتزل هنا".

وواصل "لدي 3 مواسم في عقدي وأظن أن هناك مساحة من الوقت، ولا أفكر في شيء أكثر من نابولي".

وأتم عن هل ينُهى مسيرته مع نابولي؟ "أستطيع قول نعم سأبقى لمدى الحياة، ثم يتم بيعي، لذلك سأقول للجماهير أنني سأقدم 200-300% طالما أرتدي قميص هذا الفريق".

كوليبالي ارتبط اسمه أكثر من مرة بالرحيل عن صفوف البارتينوبي، إلا أن أوريليو دي لاورينيتس رئيس النادي لا يود التخلي عن لاعبه بأقل من 100 مليون يورو.

السنغالي البالغ 29 عاما انضم لنادي جنوب إيطاليا قادما من جينك البلجيكي مقابل 7.7 مليون يورو ليصبح واحدا ضمن أفضل المدافعين في العالم.

وشارك السنغالي هذا الموسم في 27 مباراة فقط وتُوج بلقب كأس إيطاليا على حساب يوفنتوس في جميع المسابقات.

وإجمالا ظهر بقميص البارتينوبي في 239 مباراة سجل خلالها 10 وصنع 5 في جميع المسابقات.