انتهت في إيطاليا - ميلان (4)-(2) يوفنتوس.. ريمونتادا قاتلة
الثلاثاء، 07 يوليه 2020 - 21:19
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمواجهة يوفنتوس وميلان في الجولة الـ 31 من الدوري الإيطالي.
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نهاية اللقاء
ق 79: أنتي ريبيتش يسجل الرابع لميلان في شباك تشيزيني بخطأ من دفاع يوفنتوس
ق 78: رأسية من روجاني يتصدى لها دوناروما ببراعة,
ق 74: مرتدة سريعة من ميلان تنتهي بتسديدة من ريبيتش يتصدى لها تشيزني ولياو يفشل في المتابعة.
ق 67: رافائيل لياو يسجل هدف تقدم ميلان وقلب النتيجة بعدما غالطت كرته الحارس.
ق 65: فرانك كيسي يسجل التعادل بعد سلسلة من التمريرات.
ق 61: إبراهيموفيتش يقلص الفارق من علامة الجزاء بعد احتسابها عقب العودة لتقنية الفيديو.
ق 53: رونالدو يستغل خطئَا دفاعيا من ثنائي دفاع ميلان ويسجل الثاني لـ يوفنتوس.
ق 47: تسديدة صاروخية من أدريان رابيو تعلن عن أول أهداف اللقاء.
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 45+2: إبراهيموفيتش يسجل هدفا يُلغى بداعي التسلل.
ق 45+1: تمريرات سريعة من يوفنتوس تصل إلى إيجوايين الذي يسدد كرة أرضية يتصدى لها دوناروما.
ق 31: بطاقة صفراء لـ لوكاس باكيتا.
ق 24: إبراهيموفيتش يسدد كرة يتصدى لها تشيزني من داخل منطقة الجزاء بعد عرضية أرضية من ثيو هيرنانديز.
ق 13: رونالدو يهدد مرمى ميلان بكرة تمر بجوار القائم الأيسر.
ق 10: ركلة ثابتة نفذها بيرنارديسكي مرت من أمام رأس بونوتشي الغير مراقب وتتحول لركلة مرمى لـ ميلان.
انطلاق المباراة