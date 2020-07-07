انتهت في إيطاليا - ميلان (4)-(2) يوفنتوس.. ريمونتادا قاتلة

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمواجهة يوفنتوس وميلان في الجولة الـ 31 من الدوري الإيطالي.

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نهاية اللقاء

ق 79: أنتي ريبيتش يسجل الرابع لميلان في شباك تشيزيني بخطأ من دفاع يوفنتوس

ق 78: رأسية من روجاني يتصدى لها دوناروما ببراعة,

ق 74: مرتدة سريعة من ميلان تنتهي بتسديدة من ريبيتش يتصدى لها تشيزني ولياو يفشل في المتابعة.

ق 67: رافائيل لياو يسجل هدف تقدم ميلان وقلب النتيجة بعدما غالطت كرته الحارس.

ق 65: فرانك كيسي يسجل التعادل بعد سلسلة من التمريرات.

ق 61: إبراهيموفيتش يقلص الفارق من علامة الجزاء بعد احتسابها عقب العودة لتقنية الفيديو.

ق 53: رونالدو يستغل خطئَا دفاعيا من ثنائي دفاع ميلان ويسجل الثاني لـ يوفنتوس.

ق 47: تسديدة صاروخية من أدريان رابيو تعلن عن أول أهداف اللقاء.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45+2: إبراهيموفيتش يسجل هدفا يُلغى بداعي التسلل.

ق 45+1: تمريرات سريعة من يوفنتوس تصل إلى إيجوايين الذي يسدد كرة أرضية يتصدى لها دوناروما.

ق 31: بطاقة صفراء لـ لوكاس باكيتا.

ق 24: إبراهيموفيتش يسدد كرة يتصدى لها تشيزني من داخل منطقة الجزاء بعد عرضية أرضية من ثيو هيرنانديز.

ق 13: رونالدو يهدد مرمى ميلان بكرة تمر بجوار القائم الأيسر.

ق 10: ركلة ثابتة نفذها بيرنارديسكي مرت من أمام رأس بونوتشي الغير مراقب وتتحول لركلة مرمى لـ ميلان.

انطلاق المباراة