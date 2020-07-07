الإسماعيلي يجري المسحة الثانية واختبار لياقة للاعبين

يجري فريق الإسماعيلي اليوم الثلاثاء المسحة الطبية الثانية لاكتشاف فيروس كورونا.

كما قرر الجهاز الفني إجراء اختبار لياقة للاعبين استعدادا لاستئناف النشاط الرياضي الشهر المقبل.

وقال أدهم السلحدار المدرب العام للفريق لـ FilGoal.com: "نهدف لقياس درجة لياقة كل لاعب واكتشاف ما ينقصه من أجل توفيره من خلال التدريبات".

وأضاف "بتلك الطريقة سيتم تقييم كل لاعب بهدف الوصول إلى اكتمال لياقة اللاعبين للدرجة التي نهدف لها".

وتابع السلحدار "نسير وفق خطة وضعها الجهاز الفني وننفذها حتى الآن بشكل إيجابي وهناك استجابة من اللاعبين".

ومن المقرر أن يجري فريق الإسماعيلي المسحة الطبية الثانية الخاصة بفيروس كورونا.

وأتم السلحدار تصريحاته "ننتظر التعرف على جدول مباريات الفريق من أجل تسكين مواعيد المباريات الودية".