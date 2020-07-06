ألفيش يعلق على اللقطة الجدلية بين راموس وجارسيا

الإثنين، 06 يوليه 2020 - 11:04

كتب : FilGoal

راموس وجارسيا

علق داني ألفيش نجم برشلونة السابق على اللقطة التي أثارت جدلا واسعا في مباراة ريال مدريد وأتليتك بلباو ضمن منافسات الدوري الإسباني، بين سيرخيو راموس وراؤول جارسيا.

وكتب ألفيش معلقا على اللقطة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا: "تعلمنا يوما ما أن علينا أن نفعل أكثر مما نجيد فعله وإلا لن نصل إلى ما وصلنا إليه، هذا هو الوضع".

وعند سؤاله عن مواجهة ريال مدريد ويوفنتوس في نهائي دوري الأبطال 2017 في كارديف تلك التي انتهت بفوز الملكي بنتيجة 4-1.

قال ألفيش ساخرا: "في ذلك اليوم لم نفعل ذلك وقضي علينا، لكن النتيجة إيجابية للغاية".

ريال مدريد فاز بنتيجة 1-0 ضد بلباو من ركلة جزاء حصل عليها الملكي، وبعد ذلك تدخل راموس على جارسيا في منطقة الجزاء لكن الأخير كان متسللا ما دفع الحكم لعدم احتساب ركلة الجزاء.

ويتصدر الملكي حاليا ترتيب الدوري برصيد 77 نقطة بفارق 4 نقاط عن برشلونة الوصيف.

ألفيش الذي لعب لبرشلونة لمدة 8 أعوام وقبلها إشبيلية 5 أعوام كما لعب لأندية يوفنتوس وباريس سان جيرمان، واجه خلالها ريال مدريد 45 مرة فاز في 22 وتعادل 7 وخسر 16 مرة وسجل هدفين وصنع 5.

في إسبانيا الدوري الإسباني
نرشح لكم
أخر الأخبار
الإسماعيلي يخطاب اتحاد الكرة لعودة الخماسي الأجنبي 3 دقيقة | مصر
قاتل إنتر ميلان من قارب هجرة غير شرعية لتحديد بطل إيطاليا 13 دقيقة | أوروبا
سيميوني: ريال مدريد يتحصل على ركلات جزاء أكثر لأنه يهاجم أكثر 32 دقيقة | أوروبا
جوارديولا: لا أشكو من لاعبي سيتي.. ساوثامبتون دافع بـ10 داخل منطقة الجزاء 33 دقيقة | الدوري الإنجليزي
نجوم خارج القطبين - إيهاب المصري: أنقذت المقاولون وبتروجيت من الهبوط.. وكنت على وشك الانضمام للأهلي 47 دقيقة | حكايات في الجول
تعرف على تقييم صلاح أمام أستون فيلا من الصحف الإنجليزية ساعة | أوروبا
ألافيس يعلن عن مدربه الجديد.. وصدام مع ريال مدريد في المهمة الأولى ساعة | أوروبا
رسميا - يونايتد يعلن تجديد عقد ماتيتش ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 10 قرارات رسمية من الزمالك.. عودة التدريبات ومعسكرين مغلقين وتجديد تعاقد لاعبين 2 عودة الدوري - مرتضى: لن أخذل الجماهير حتى إذا وصل الأمر للاستقالة 3 حوار – صلاح: لم أتشبع بالبطولات.. وهذا أفضل لاعب في ليفربول وسر علاقتي مع أبو تريكة 4 المقاولون العرب يكشف جديد صفقة طاهر محمد لـ الأهلي.. "خطوة أخيرة بعد خفض السعر"
قد ينال إعجابك