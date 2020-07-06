ألفيش يعلق على اللقطة الجدلية بين راموس وجارسيا

علق داني ألفيش نجم برشلونة السابق على اللقطة التي أثارت جدلا واسعا في مباراة ريال مدريد وأتليتك بلباو ضمن منافسات الدوري الإسباني، بين سيرخيو راموس وراؤول جارسيا.

وكتب ألفيش معلقا على اللقطة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا: "تعلمنا يوما ما أن علينا أن نفعل أكثر مما نجيد فعله وإلا لن نصل إلى ما وصلنا إليه، هذا هو الوضع".

وعند سؤاله عن مواجهة ريال مدريد ويوفنتوس في نهائي دوري الأبطال 2017 في كارديف تلك التي انتهت بفوز الملكي بنتيجة 4-1.

قال ألفيش ساخرا: "في ذلك اليوم لم نفعل ذلك وقضي علينا، لكن النتيجة إيجابية للغاية".

Ese día no hicimos y nos jodieron 😂 😂 😂 😂 Pero el balance es muy positivo 🤪🤪🤪🤪🤪🤪🤪🤪🤪 https://t.co/KbxQmFVK1y — Daniel Alves (@DaniAlvesD2) July 6, 2020

ريال مدريد فاز بنتيجة 1-0 ضد بلباو من ركلة جزاء حصل عليها الملكي، وبعد ذلك تدخل راموس على جارسيا في منطقة الجزاء لكن الأخير كان متسللا ما دفع الحكم لعدم احتساب ركلة الجزاء.

ويتصدر الملكي حاليا ترتيب الدوري برصيد 77 نقطة بفارق 4 نقاط عن برشلونة الوصيف.

ألفيش الذي لعب لبرشلونة لمدة 8 أعوام وقبلها إشبيلية 5 أعوام كما لعب لأندية يوفنتوس وباريس سان جيرمان، واجه خلالها ريال مدريد 45 مرة فاز في 22 وتعادل 7 وخسر 16 مرة وسجل هدفين وصنع 5.