انتهت في إسبانيا - فياريال (1) (4) برشلونة.. حامل اللقب ينتصر

الأحد، 05 يوليه 2020 - 21:43

كتب : FilGoal

أنطوان جريزمان - برشلونة

يحل برشلونة ضيفا على فياريال في ملعب لا سيراميكا، بالجولة 34 من الدوري الإسباني.

FilGoal.com يقدّم تغطية لحظة بلحظة للمباراة من هـــــــــــــــــنــــــــــــــــــا

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ق.+93 ليو ميسي يصيب العارضة بركلة حرة مباشرة، ثم يتصدى أسينخو لمتابعة براثوايت الرأسية

ق.87 جوووووووووووووووووول أنسو فاتي يضيف الهدف الرابع بثقة كبيرة بعد تسديدة أرضية

ق.72 دخول أنسو فاتي ومارتن برايثوايت بدلا من جريزمان وسيرخيو بوسكيتس

ق.71 إلغاء الهدف بداعي التسلل على أرتورو فيدال

ق.69 جوووووووووووووووووول ليو ميسي يضيف الهدف الرابع بعد عرضية سيرجي روبيرتو

ق.67 أرتورو فيدال يسدد وأسينخو يتصدى ببراعة

ق.60 خروج نيلسون سيميدو ولويس سواريز، ودخول ريكي بويج وإيفان راكيتيتش

ق.56 دخول مانو تريجيروس بدلا من كازورلا في صفوف فياريال

بداية الشوط الثاني

دخول برونو سوريانو ومويسس جوميز بدلا من صامويل تشوكويزي وجيرارد مورينو في تشكيل فياريال

نهاية الشوط الأول

ق.45 جووووووووووووووووول راااااااااااااائع لـ جريزمان بـ "لوب" خيالي بعد تمريرة ميسي بالكعب

ق.38 أرتورو فيدال يهدر هدفا مؤكدا بعد هجمة مرتدة رائعة أمام تصدٍ مميز لـ أسينخو

ق.37 تسديدة قوية من باكا وتير شتيجن يتصدى ببراعة بالغة

ق.36 خروج باكو ألكاسير للإصابة وتعويضه بـ كارلوس باكا في صفوف فياريال

ق.20 جووووووووووووووول سواريز يضيف الهدف الثاني لـ برشلونة بعد انطلاقة رائعة من ميسي

ق.15 لويس سواريز يخترق منطقة جزاء فياريال ويسدد بيسراه، لكن سيرخيو أسينخو يتصدى

ق.14 جووووووووووووووول جيرارد مورينو يسجل هدف التعادل لـ فياريال

ق.4 جوووووووووووووووول باو توريس يسجل الهدف الأول لـ برشلونة بالخطأ في مرماه بعد عرضية ألبا

بداية المباراة

بداية المباراة بعد ربع ساعة

برشلونة الدوري الإسباني في إسبانيا
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