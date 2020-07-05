انتهت في إسبانيا – أتليتك بلباو (0) ريال مدريد (1) نهاية المباراة

الأحد، 05 يوليه 2020 - 13:40

كتب : FilGoal

كورتوا يتصدى لرأسية أمام أتليتك بلباو

يقدم كم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة أتليتك بلباو وريال مدريد، ضمن مباريات الجولة الـ34 من الدوري الإسباني.

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نهاية المباراة

ق. 87 وان تو بين بنزيمة وتوني كروس وبنزيمكة يسدد لكن الحارس يتصدى لها بقدمه.

ق. 73 لوكاس فاسكيز وفينيسيوس جونيور يشاركان بدلا من رودريجو وأسينسيو.

ق. 72 جووووول أول من ركلة جزاء نفذها سيرخيو راموس بنجاح في المرمى.

ق. 70 أووووه ركلة جزاء لريال مدريد بعدما أظهرت تقنية الفيدية عرقلة على قدم مارسيلو.

ق. 62 أوسكار دي ماركوس وإيباي جوميز يشاركان بدلا من كوردوبا وأوناي لوبيز.

ق. 49 تصويبة من مودريتش في يد الحارس

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 45 عرضية من أسينسيو ورأسية من بنزيمة بجانب المرمى بقليل.

ق. 20 أوناي نونيز يشارك بدلا من ياري ألفاريز في صفوف بلباو.

ق. 16 عرضية من أوناي لوبيز ورأسية من كوردوبا يتصدى لها كورتوا.

ق. 5 أوووه فرصة خطيرة جدا لبلباو بعدما وصلت الكرة إلى إيناكي ويليامز داخل منطق الجزاء لكن مارسيلو يتدخل في اللحظة الأخيرة ويتصدى للكرة من أمامه.

ق. 2 فرصة أولى لريال مدريد ومخالفة ينفذها أسينسيو يتصدى لها أوناي سيمون ويتابعها كاربخال بعرضية أعلى من رأس بنزيمة.

بداية المباراة

ريال مدريد أتليتك بلباو
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