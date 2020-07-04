انتهت في إيطاليا - يوفنتوس (4) (1) تورينو.. الدربي أبيض وأسود

السبت، 04 يوليه 2020 - 16:55

كتب : FilGoal

يوفنتوس - تورينو

يستقبل يوفنتوس جاره تورينو في دربي المدينة على ملعب أليانتس، بالجولة 30 من الدوري الإيطالي.

FilGoal.com يقدّم تغطية لحظة بلحظة للمباراة يمكنك متابعتها من هـــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــا

.......................

نهاية المباراة

ق.87 جووووووووووووول رابع لـ يوفنتوس بواسطة دجيدجي بالخطأ في مرماه

ق.61 جووووووووووووول كريستيانو رونالدو يسجل الهدف الثالث من ركلة حرة رائعة

ق.50 تورينو يسجل لكن الحكم يرفض الهدف بداعي التسلل بعد فرصة من ثلاثة أرواح

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق.+45 جوووووووووووووول أندريا بيلوتي يسجل هدف تورينو الأول

ق.+45 ركلة جزاء لـ تورينو بعد لمسة يد على ماتياس دي ليخت

ق.29 جووووووووووووول ثان لـ يوفنتوس بواسطة خوان كوادرادو بعد لقطة فنية رائعة

ق.18 تسديدة قوية من رونالدو من داخل منطقة الجزاء، لكن سالفاتوري سيرجيو يتصدى ويبعد الخطر

ق.3 جوووووووووووووول مبكر بواسطة باولو ديبالا بعد مهارة فردية رائعة

بداية المباراة

بداية المباراة بعد ربع ساعة

يوفنتوس تورينو دربي تورينو الدوري الإيطالي
نرشح لكم
أخر الأخبار
الذئاب تختفي في ضباب لندن.. أرسنال يقهر ولفرهامبتون بثنائية "استثنائية" 4 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر الدوري الإنجليزي - تشيلسي ضد واتفورد 6 دقيقة | الدوري الإنجليزي
سولشاير: إذا لعبنا بنفس الأداء في حضور الجماهير لسجلنا 7 أهداف 26 دقيقة | الدوري الإنجليزي
في الجول يكشف – موقف اللعبات الأخرى من مسحات فيروس كورونا ساعة | رياضات أخرى
في دربي بوفون.. رونالدو يقود يوفنتوس لاكتساح جاره تورينو ساعة | أوروبا
مدرب بورنموث: يونايتد اختلف تماما عن فريق الدور الأول.. تأثير برونو واضح ساعة | الدوري الإنجليزي
بالصور - الإسماعيلي يخوض مرانه الجماعي الأول بعد استئناف النشاط الكروي ساعة | الدوري المصري
بادجي ينتظم في مران الأهلي.. وجلسة بين معلول والجهاز الفني 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قناة الزمالك: أحد أهم اللاعبين في الكرة المصرية وقع للنادي.. الصفقة تمت 2 10 قرارات رسمية من الزمالك.. عودة التدريبات ومعسكرين مغلقين وتجديد تعاقد لاعبين 3 عودة الدوري - مرتضى: لن أخذل الجماهير حتى إذا وصل الأمر للاستقالة 4 حوار – صلاح: لم أتشبع بالبطولات.. وهذا أفضل لاعب في ليفربول وسر علاقتي مع أبو تريكة
قد ينال إعجابك