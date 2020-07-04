انتهت في إيطاليا - يوفنتوس (4) (1) تورينو.. الدربي أبيض وأسود

يستقبل يوفنتوس جاره تورينو في دربي المدينة على ملعب أليانتس، بالجولة 30 من الدوري الإيطالي.

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نهاية المباراة

ق.87 جووووووووووووول رابع لـ يوفنتوس بواسطة دجيدجي بالخطأ في مرماه

ق.61 جووووووووووووول كريستيانو رونالدو يسجل الهدف الثالث من ركلة حرة رائعة

ق.50 تورينو يسجل لكن الحكم يرفض الهدف بداعي التسلل بعد فرصة من ثلاثة أرواح

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق.+45 جوووووووووووووول أندريا بيلوتي يسجل هدف تورينو الأول

ق.+45 ركلة جزاء لـ تورينو بعد لمسة يد على ماتياس دي ليخت

ق.29 جووووووووووووول ثان لـ يوفنتوس بواسطة خوان كوادرادو بعد لقطة فنية رائعة

ق.18 تسديدة قوية من رونالدو من داخل منطقة الجزاء، لكن سالفاتوري سيرجيو يتصدى ويبعد الخطر

ق.3 جوووووووووووووول مبكر بواسطة باولو ديبالا بعد مهارة فردية رائعة

بداية المباراة

بداية المباراة بعد ربع ساعة