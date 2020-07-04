مباشر في إنجلترا - مانشستر يونايتد (0) بورنموث (1) هدف أول راااائع

السبت، 04 يوليه 2020 - 15:46

كتب : FilGoal

مانشستر يونايتد - بورنموث

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مانشستر يونايتد وبورنموث، ضمن مباريات الجولة الـ33 من الدوري الإنجليزي.

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ق. 18 مخالفة ينفذها راشفورد ويحولها الحارس إلى ركنية.

ق. 16 جوووول أول لبورنموث. ستانيسلاس يمر ببراعة فائقة من ماجواير على الجانب الأيسر من منطقة الجزاء ثم يسدد الكرة في شباك دي خيا بطريقة رائعة.

ق. 10 بينية رائعة يسددها برونو فيرنناديش فوق الحارس وتمر بجانب المرمى بقليل.

بداية المباراة

في إنجلترا مانشستر يونايتد بورنموث
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