انتهت - يونايتد (5)-(2) بورنموث.. مانشستر يواصل الانتصارات

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مانشستر يونايتد وبورنموث، ضمن مباريات الجولة الـ33 من الدوري الإنجليزي.

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نهاية المباراة

ق 59: جووووووووول هدف خامس لمانشستر يونايتد من ركلة حرة مباشرة نفذها برونو فيرنانديز بطريقة رائعة

ق 54: جووووووووول جرينوود يسجل الرابع والثاني له في المباراة بتسديدة رائعة

ق.50 جووووووووووووول بورنموث يسجل الهدف الثاني بواسطة جوشوا كينج

ق.49 ركلة جزاء لـ مانشستر يونايتد بعد لمسة يد على بايلي

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 45 جووووول راااائع مارسيال تصويبة R2 رائعة في المرمى.

ق. 35 جووووول راشفورد يضيف الثاني من ركلة جزاء.

ق. 33 ركلة جزاء لمانشستر يونايتد بعد لمسة يد داخل منطقة الجزاء.

ق. 28 جوووول التعادل لمانشستر يونايتد عن طريق جريينود بتصويبة رائعة.

ق. 18 مخالفة ينفذها راشفورد ويحولها الحارس إلى ركنية.

ق. 16 جوووول أول لبورنموث. ستانيسلاس يمر ببراعة فائقة من ماجواير على الجانب الأيسر من منطقة الجزاء ثم يسدد الكرة في شباك دي خيا بطريقة رائعة.

Harry Maguire has just had his career ended by Junior Stanislas pic.twitter.com/8uSE0awurM — Elliot Hackney (@ElliotHackney) July 4, 2020

ق. 10 بينية رائعة يسددها برونو فيرنناديش فوق الحارس وتمر بجانب المرمى بقليل.

بداية المباراة