انتهت - يونايتد (5)-(2) بورنموث.. مانشستر يواصل الانتصارات

السبت، 04 يوليه 2020 - 15:46

كتب : FilGoal

مانشستر يونايتد - بورنموث

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مانشستر يونايتد وبورنموث، ضمن مباريات الجولة الـ33 من الدوري الإنجليزي.

لمتابعة المباراة مباشرة من هنا

_ _ _ _

أخبار متعلقة
تشكيل مانشستر يونايتد – سولشاير يبدأ بالقوة الضاربة أمام بورنموث مهاجم مانشستر يونايتد السابق ينتقد كين بشأن تصريحاته اللاذعة ضد دي خيا صراع بين ثنائي مانشستر يونايتد وولفرهامبتون على جائزة الأفضل لشهر يونيو في الدوري الإنجليزي تقرير: بوجبا وبرونو يصطدمان في مران يونايتد وشكوك حول مشاركتهما ضد بورنموث

نهاية المباراة

ق 59: جووووووووول هدف خامس لمانشستر يونايتد من ركلة حرة مباشرة نفذها برونو فيرنانديز بطريقة رائعة

ق 54: جووووووووول جرينوود يسجل الرابع والثاني له في المباراة بتسديدة رائعة

ق.50 جووووووووووووول بورنموث يسجل الهدف الثاني بواسطة جوشوا كينج

ق.49 ركلة جزاء لـ مانشستر يونايتد بعد لمسة يد على بايلي

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 45 جووووول راااائع مارسيال تصويبة R2 رائعة في المرمى.

ق. 35 جووووول راشفورد يضيف الثاني من ركلة جزاء.

ق. 33 ركلة جزاء لمانشستر يونايتد بعد لمسة يد داخل منطقة الجزاء.

ق. 28 جوووول التعادل لمانشستر يونايتد عن طريق جريينود بتصويبة رائعة.

ق. 18 مخالفة ينفذها راشفورد ويحولها الحارس إلى ركنية.

ق. 16 جوووول أول لبورنموث. ستانيسلاس يمر ببراعة فائقة من ماجواير على الجانب الأيسر من منطقة الجزاء ثم يسدد الكرة في شباك دي خيا بطريقة رائعة.

ق. 10 بينية رائعة يسددها برونو فيرنناديش فوق الحارس وتمر بجانب المرمى بقليل.

بداية المباراة

في إنجلترا مانشستر يونايتد بورنموث
نرشح لكم
أخر الأخبار
الذئاب تختفي في ضباب لندن.. أرسنال يقهر ولفرهامبتون بثنائية "استثنائية" 4 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر الدوري الإنجليزي - تشيلسي ضد واتفورد 6 دقيقة | الدوري الإنجليزي
سولشاير: إذا لعبنا بنفس الأداء في حضور الجماهير لسجلنا 7 أهداف 26 دقيقة | الدوري الإنجليزي
في الجول يكشف – موقف اللعبات الأخرى من مسحات فيروس كورونا ساعة | رياضات أخرى
في دربي بوفون.. رونالدو يقود يوفنتوس لاكتساح جاره تورينو ساعة | أوروبا
مدرب بورنموث: يونايتد اختلف تماما عن فريق الدور الأول.. تأثير برونو واضح ساعة | الدوري الإنجليزي
بالصور - الإسماعيلي يخوض مرانه الجماعي الأول بعد استئناف النشاط الكروي ساعة | الدوري المصري
بادجي ينتظم في مران الأهلي.. وجلسة بين معلول والجهاز الفني 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قناة الزمالك: أحد أهم اللاعبين في الكرة المصرية وقع للنادي.. الصفقة تمت 2 10 قرارات رسمية من الزمالك.. عودة التدريبات ومعسكرين مغلقين وتجديد تعاقد لاعبين 3 عودة الدوري - مرتضى: لن أخذل الجماهير حتى إذا وصل الأمر للاستقالة 4 حوار – صلاح: لم أتشبع بالبطولات.. وهذا أفضل لاعب في ليفربول وسر علاقتي مع أبو تريكة
قد ينال إعجابك