انتهت - ريال مدريد (1) - (0) خيتافي.. فوز ملكي جديد

الخميس، 02 يوليه 2020 - 21:45

كتب : FilGoal

إيسكو - ريال مدريد - خيتافي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة ريال مدريد أمام خيتافي في الجولة الـ 33 من الدوري الإسباني.

لمتابعة المباراة لحظة بلحظة من هنــــــــــــا.

انتهت

** ق80 جووووووووول راموس والأول

** ق79 ضربة جزاء لـ ريال مدريد

** 3 تغييرات من زيدان.. رودريجو وفالفيردي وأسينسيو بدلا من مودريتش وفينسيسوس وإيسكو.

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

**ق32 خروج فاران ومشاركة ميليتاو.. تغيير أول اضطراري لـ زيدان

** ق23 فرصة محققة ضائعة من ريال مدريد عن طريق فينسيوس.. أول فرصة لمدريد ولكن حارس خيتافي يتألق

** ضغط من خيتافي على مرمى كورتوا

** ربع ساعة بلا فرص من ريال مدريد

** انطلاق المباراة

ريال مدريد خيتافي في إسبانيا الدوري الإسباني
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