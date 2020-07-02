انتهت - ريال مدريد (1) - (0) خيتافي.. فوز ملكي جديد
الخميس، 02 يوليه 2020 - 21:45
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة ريال مدريد أمام خيتافي في الجولة الـ 33 من الدوري الإسباني.
لمتابعة المباراة لحظة بلحظة من هنــــــــــــا.
انتهت
** ق80 جووووووووول راموس والأول
** ق79 ضربة جزاء لـ ريال مدريد
** 3 تغييرات من زيدان.. رودريجو وفالفيردي وأسينسيو بدلا من مودريتش وفينسيسوس وإيسكو.
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
**ق32 خروج فاران ومشاركة ميليتاو.. تغيير أول اضطراري لـ زيدان
** ق23 فرصة محققة ضائعة من ريال مدريد عن طريق فينسيوس.. أول فرصة لمدريد ولكن حارس خيتافي يتألق
** ضغط من خيتافي على مرمى كورتوا
** ربع ساعة بلا فرص من ريال مدريد
** انطلاق المباراة